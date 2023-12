Basket, Serie A1 2023/2024: Mirotic out e Milano cade a Sassari, decisivo Tyree

L’Olimpia Milano cade a Sassari nel match dell’ora di pranzo valido per la decima giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Finisce 89-83 per la squadra di Bucchi dopo un finale punto a punto con il duello a distanza tra Tyree, 24 punti con tripla sull86-83 a 30 secondi dalla fine, e un monumentale Shields, con 31 punti, 28 nel secondo tempo, e 7 rimbalzi che non bastano a Milano per evitare la seconda sconfitta in fila in campionato, terza consecutiva se si considera il ko in Eurolega con lo Zalgiris. Sponda EA7 bene Voigtmann a Tonut dalla panchina, rispettivamente con 14 e 10 punti. Sponda Dinamo, buona prova di Charalampopoulos con 13 punti e Gombauld con 12 punti. Milano esce dalla zona playoff con 5 vittorie e 5 sconfitte e dovrà fare i conti con l’assenza di Mirotic, il cui ritorno a causa della tendinopatia è fortemente incerto. Sassari si togli dai bassifondi della classifica e sale a 4 vittorie e 5 sconfitte.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

Sassari che parte con Cappelletti, Charalampopoulos, Tyree, McKinnie e Gombauld. Dalla panchina Gandini, Stefano Gentile, Kruslin, Pisano, Raspino e Treier. Milano con Lo, Tonut, Shields, Poythress e Melli. Dalla panchina Bortoani, Caruso, Flaccadori, Hall, Kamagate, Ricci e Voigtmann.

L’Olimpia resta negli spogliatoi in avvio di primo quarto e subisce un parziale di 7-0, firmato Gombauld-Cappelletti, costringendo coach Messina a chiamare timeout dopo tre minuti di gioco. Dopo oltre cinque minuti arrivano i primi punti per Milano con la schiacciata di Melli e l’appoggio di Voigtmann per il 12-4 Sassari. La Dinamo contiene il rientro dell’Olimpia e chiude il primo quarto avanti di sei sul 20-14. Percentuali disastrose per Milano, che è 1/10 dall’arco e 1/4 ai liberi. Nel secondo quarto Sassari parte forte, come in avvio di incontro, e allunga di 12 sul 33-21 grazie a un ottimo Stefano Gentile dalla panchina. Olimpia in difficoltà anche con i falli, con Shields e Ricci già a quota tre e Melli a due dopo metà periodo. Milano non riesce a rientrare nel finale e va all’intervallo sotto sul 41-30. Voigtmann tiene in piedi i suoi con 10 punti in uscita dalla panchina, a cui si aggiungono gli 8 di Tonut. Sponda Sassari bene Tyree con 9 punti e 4 rimbalzi e Gombauld con 8 punti tutti nel primo quarto. Terzo quarto con la Dinamo, trascinata dalle triple di Tyree, che allunga sul 55-42 a metà periodo costringendo Messina al timeout. Shields mette 9 punti in fila e tiene a galla Milano costringendo Bucchi a chiamare timeout sul 58-48. La guardia dell’EA7 chiude il quarto con 17 punti e permette ai suoi di arrivare agli ultimi 10 minuti sotto di sette sul 65-58. In avvio di quarto quarto Sassari torna a +12 sul 72-60, ma Flaccadori mette giù due triple in due possessi e riporta Milano sul 72-66. Hall mette la tripla del -3 e Bucchi chiama timeout sul 72-69. Nel finale si accendono gli attacchi con Shields che si carica sulle spalle l’Olimpia segnando in tutti i possessi e raggiungendo quota 31 punti sull’83-83 a poco più di un minuto dalla fine. Nel finale è decisivo Tyree per l’89-83 finale.