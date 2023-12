Sanremo 2024, i cantanti in gara: l’elenco completo

L’attesa è finita e dopo l’annuncio di Amadeus al TG1 conosciamo ora i cantanti in gara tra i big di Sanremo 2024, l’elenco completo dei 27 cantanti della nuova edizione della storica kermesse musicale del teatro Ariston. Il presentatore siciliano, che è anche il direttore artistico della trasmissione, ha elencato gli artisti che si esibiranno, mentre in un secondo momento conosceremo i titoli delle canzoni in gara da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. Un elenco che è peraltro destinato a rimpolparsi quando si aggiungeranno i cantanti provenienti da Sanremo Giovani, che come lo scorso anno gareggeranno insieme ai big. Come di consueto Amadeus ha scelto per Sanremo dei cantanti storici della musica italiana insieme ad alcuni giovani artisti che sicuramente spopolano attualmente nel panorama canoro, in modo da essere più trasversale possibile e puntare a un nuovo pieno di ascolti e share. Di seguito ecco l’elenco completo dei cantanti di Sanremo 2024.

L’ELENCO COMPLETO DEI CANTANTI DI SANREMO 2024