Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo il secondo gigante di Tremblant

Federica Brignone vince il anche il secondo slalom gigante femminile a Mount-Tremblant, in Canada, valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/2024. L’azzurra compie così una storica doppietta, la prima nella sua carriera, che vale la ventitreesima vittoria in Coppa del Mondo. Dopo una prima manche in cui ha chiuso sesta con oltre un secondo di ritardo a causa di un errore a metà pista, Brignone sfodera una seconda manche da sogno e mette in fila Gut e Shiffrin. Deludente Vlhova, che guidava dopo la prima manche ma chiude quinta. Ai piedi del podio un’ottima Clara Direz che recupera ben 9 posizione. Marta Bassino chiude ottava, mentre Sofia Goggia è decima. Ventesima e ventunesima rispettivamente Elisa Platino e Roberta Melesi.

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE:

Mikaela Shiffrin USA 470 Petra Vlhova SVK 391 Lara Gut SUI 325 Federica Brignone ITA 320 Sara Hector SWE 296 Lena Duerr GER 190 Zrinka Ljutic CRO 173 Katharina Liensberger AUT 163 Valerie Grenier CAN 153 Paula Moltzan USA 139

LE ALTRE ITALIANE

17. Marta Bassino ITA 117

18. Sofia Goggia ITA 106



LA CLASSIFICA GENERALE DI SLALOM GIGANTE: