Basket, Serie A1 2023/2024: incredibile rimonta di Pistoia, Virtus Bologna sconfitta 93-100

Il posticipo della venticinquesima giornata della Serie A1 2023/2024 di basket porta in dote la clamorosa sconfitta della Virtus Segafredo Bologna, che cade in casa per mano dell’Estra Pistoia che si impone alla Segafredo Arena con il punteggio di 93-100. Incredibile rimonta dei ragazzi di coach Brienza, che erano sotto di 15 punti dopo tre quarti di gioco avendo toccato anche il -19. Allo stesso tempo davvero inspiegabile il black-out delle V nere di Luca Banchi, che lasciano il primato in classifica a Brescia e sicuramente non avvicinano al meglio il fondamentale derby con Milano in Eurolega. A fine partita il tabellino esalta Hawkins e Willis, trascinatori di Pistoia con 24 e 23 punti rispettivamente.

La cronaca – La Virtus parte subito con il piede giusto, grazie a un parziale da 6-0 firmato Zizic e una buona difesa che costringe Pistoia a soffrire e non poco per trovare la via del canestro nei primi minuti. Willis e Hawkins scaldano la mano da 3 e i toscani tornano sotto sul 14-11, ma Polonara e Lundberg portano il nuovo break bolognese per il primo vantaggio in doppia cifra (24-14). Il primo quarto si conclude così sul punteggio di 26-14 in favore delle V nere. Pistoia cerca la reazione in avvio di secondo quarto con cinque punti consecutivi, ma arriva la pronta reazione della Virtus con Mickey che in pochi secondi trova due canestri e riporta i padroni di casa sul 34-21. Bologna tocca anche il +15, Pistoia riesce a tornare sotto i dieci punti di distacco ma negli ultimi minuti prima dell’intervallo deve fare i conti anche con Belinelli. Il capitano della Virtus entra subito con due triple pesanti e propizia il nuovo allungo di Bologna, che va al riposo in vantaggio 55-41.

Al ritorno in campo il terzo quarto inizia ancora nel segno di Zizic, che porta Bologna addirittura a sfiorare il +20 (64-45). Willis e Ogbeide provano a riportare sotto Pistoia, che riesce a tornare sul -10. Negli ultimi minuti del periodo però i padroni di casa non si fanno sorprendere, con la tripla di Lundberg sulla sirena che vale il +15 sull’83-68 a dieci minuti dal termine. La partita sembra onestamente ben indirizzata, ma nell’ultimo quarto accade l’imponderabile: Pistoia inizia a segnare triple a raffica con Hawkins e Willis, mentre Bologna non trova più la via del canestro. In pochi minuti arriva un parziale da 20-5 in favore dei toscani che agganciano la Virtus sull’88-88, Banchi prova a correre ai ripari ma l’inerzia del match è ormai ribaltata completamente. Gli ultimi minuti sono un monologo di Pistoia, che chiude addirittura sul +7 finale chiudendo un ultimo quarto da 32-10.