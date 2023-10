Basket, Serie A1 2023/2024: Cremona batte Scafati dopo due OT, Brindisi perde ancora

La Vanoli Cremona ha avuto bisogno di ben due supplementari per ribaltare il pronostico della vigilia e sconfiggere la Scafati Basket nella sfida valida come 5^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. 122-112 il punteggio del match con cui gli uomini di Cavina hanno espugnato il PalaMangano, ottenendo la seconda vittoria stagionale. Dopo un primo tempo dominato e chiuso sul +18, la squadra di casa è crollata nel terzo quarto, dilapidando tutto il vantaggio tanto da subire un parziale di 31-11. Nonostante le difficoltà, è però riuscita a ricomporsi nel parziale decisivo, tenendo botta e trascinando la sfida ai supplementari. Ancora una volta la sconfitta sembrava annunciata, ma una tripla di Logan allo scadere ha ripristinato la parità, forzando un secondo supplementare. Stavolta non c’è stato nulla da fare e Cremona ha dominato, finendo per imporsi con uno scarto di 10 punti. Miglior realizzatore Zegarowski con 25 punti.

TABELLINO SCAFATI-CREMONA

SCAFATI: Pinkins 20, Logan 18, Rossato 18, Rivers 16, Robinson 15, Nunge 8, Strelnieks 7, Gentile 6, De Laurentiis 4, Mouaha 0, Pini N.E., Sangiovanni N.E.

CREMONA: Zegarowski 25, Denegri 21, Lacey 18, Eboua 18, McCullough 10, Adrian 10, Golden 10, Pecchia 8, Piccoli 2, Zanotti 0.

Nello scontro diretto tra Brindisi e Pistoia, due formazioni che non avevano ancora ottenuto neppure un punto, ad avere la meglio sono stati gli uomini di coach Brienza con il punteggio di 78-72. Molto equilibrata la gara del PalaPentassuglia, in cui le due squadre sono avanzate quasi sempre punto a punto, entrambe trascinate da un giocatore in particolare (da un lato Johnson con 24 punti, dall’altro Moore con 30). A fare la differenza sono stati dunque i dettagli e Pistoia ha avuto la meglio, pur rischiando di complicarsi la vita nell’ultimo quarto, dilapidando o quasi 11 lunghezze di vantaggio. La squadra di casa è riuscita a portarsi fino al -2, ma un paio di errori nel finale le hanno impedito di completare la rimonta. Prima vittoria stagionale per Pistoia, mentre gli ospiti restano ancorati all’ultimo posto.

TABELLINO BRINDISI-PISTOIA

BRINDISI: Johnson 24, Sneed 16, Kyzlink 14, Morris 9, Laszewski 7, Bayehe 2, Lombardi 0, Riismaa 0, Mitchell 0, Laquintana 0, Seck N.E., Valente N.E.

PISTOIA: Moore 30, Varnado 17, Willis 15, Ogbeide 6, Wheatle 5, Hawkins 3, Del Chiaro 2, Saccaggi 0, Della Rosa 0, Nesti N.E.