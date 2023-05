Basket, Serie A 2022/23: il Bologna passa con Varese. Il Napoli vince contro Verona

Ultima giornata di regular season per la massima lega del basket italiano. Ad affrontarsi nei match delle 18.00 di domenica 7 agosto anche Bologna contro Varese e Verona contro Napoli che hanno dato vita rispettivamente a due partite molto equilibrate. Per quanto riguarda il match che vedeva contrapposti De Nicolao contro Bellinelli, è l’ex NBA a passare. La partita per Bologna inizia in salita grazie ad un ottimo approccio di Varese. Il primo tempo si chiude sulla minima distanza del più quattro a favore di Bologna. Nel secondo tempo salgono di prestazione gli uomini chiave di Bologna: ovviamente Bellinelli, Shengelia ed Alessandro Pajola. Bologna ai playoff. Nell’altra partita, quella fra Verona e Napoli, la sconfitta dei primi fa sì che il Verona chiuda all’ultimo posto della classifica di Serie A. La partita contro Napoli è si muove sul filo dell’equilibrio, ma alla fine una grande prestazione da parte di Stewart, autore di 21 punti, fa pendere la bilancia a favore dei campani per 82-88.