Basket, Serie A1 2022/2023: tabellone e accoppiamenti semifinali playoff

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. È iniziata la caccia al titolo di campione d’Italia, con i quarti di finale che hanno già dato grande spettacolo, e a mano a mano che la posta in gioco sale sempre di più, non può che salire anche l’adrenalina che accompagna le partite. Ecco quindi arrivata l’ora delle semifinali, che si giocheranno ancora in serie al meglio delle cinque partite: di seguito il tabellone con gli accoppiamenti

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

TABELLONE ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI PLAYOFF SERIE A1 2022/2023

SEMIFINALI

SEMIFINALE 1: Vincente EA7 Emporio Armani Milano/Carpegna Prosciutto Pesaro vs Vincente Umana Reyer Venezia/Banco di Sardegna Sassari

SEMIFINALE 2: Vincente Virtus Segafredo Bologna/Happy Casa Brindisi vs Vincente Bertram Yachts Derthona Tortona/Dolomiti Energia Trentino