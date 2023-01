Basket, Serie A1 2022/2023: Pesaro rimonta nell’ultimo quarto e passa a Scafati

Successo a domicilio per Pesaro, che vince 69-81 contro Scafati e ottiene il suo secondo successo di fila in Serie A1 2022/2023 di basket. La compagine allenata da Jasmin Repesa con un ultimo quarto di altissimo livello riesce a sbancare il PalaMangano, ottenendo una vittoria importante ai fini del seeding di Coppa Italia. 15 punti in 26 minuti per Charalampopoulos, uno dei quattro in doppia cifra per la squadra marchigiana. Okoye con i suoi 24 con sei triple messe a segno è stato invece il migliore per Scafati.

LA PARTITA – Inizio positivo per i padroni di casa, che trovano subito un paio di triple con Okoye e costringono Repesa al primo time-out della gara; gli ospiti tornano in campo e reagiscono con un parziale di sei a zero che li riporta avanti (13-15) al termine di un quarto tutt’altro che spettacolare, con diversi errori al tiro da ambo le parti. Più alti i ritmi nei secondi 10′, dove però sono gli ospiti che provano un paio di volte ad allungare. Pesaro tocca anche il +12, prima di arrivare all’intervallo con dieci punti di vantaggio.

Il secondo tempo è a due facce. Nel terzo quarto è Scafati che torna con un piglio diverso dagli spogliatoi e con un parziale di 24-11 si riporta pienamente in partita. Da questa, però, scompare negli ultimi 10 minuti di gioco. Pesaro inizia l’ultimo quarto con un parziale di dieci a zero costruito da Gudmundsson e Visconti, e la squadra di casa si scioglie come neve al sole. Negli ultimi minuti non c’è più partita, la squadra di Repesa mette la freccia e non si volta più indietro, toccando anche i 17 punti di vantaggio, prima di chiudere 69-81.