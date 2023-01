Basket, Serie A1 2022/2023: il derby veneto va a Venezia, battuta Verona 80-57

Cronaca e tabellino di Venezia-Verona, sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Il derby veneto tra due squadre premia i lagunari, reduci dalla sconfitta nell’altro derby contro Treviso, che ottengono una vittoria per riportarsi tra le prime otto. Ciò significa partecipazione alla Coppa Italia, in programma a febbraio. Gli scaligeri non riescono invece a proseguire nel momento positivo (due vittorie consecutive) ma tengono comunque a debita distanza la zona retrocessione. Finisce 80-57 il match del Taliercio, nel complesso equilibrato nonostante un primo quarto a senso unico. I migliori realizzatori del match sono Watt, Parks e Johnson con 14 punti.

CRONACA – Ottimo avvio della Reyer, che va subito a bersaglio dall’arco con Spissu e Granger e si issa sul 10-2. Gli ospiti tentano di accorciare le distanze ma nel primo parziale si assiste a un dominio della Reyer, che chiude avanti di 8 lunghezze complice uno scatenato Parks nei minuti finali. Venezia è la miglior squadra in campo anche nella prima metà della seconda frazione al punto che arriva a toccare il +16 grazie alla tripla di Spissu e il canestro di Watt. Prima dell’intervallo, però, Verona riesce a scuotersi e accorcia le distanze, tornando in scia degli avversari. Emblematica la tripla di Cappelletti nel finale per il -9.

Nella ripresa i lagunari tentano l’allungo, ma gli ospiti non mollano e restano attaccati alla sfida, trascinati da un ispirato Bortolani. Le percentuali al tiro lasciano però molto a desiderare perciò ipotizzare una rimonta è pura utopia. Non a caso Venezia non scende mai sotto la doppia cifra di vantaggio e tiene a debita distanza gli avversari. A mettere un punto esclamativo sul match sono le due triple di Allerik Freeman nei minuti iniziali dell’ultima frazione. Da qui inizia di fatto un altro match, con le squadre che prendono atto dell’esito ormai scritto del match e tirano i remi in barca. Vince Venezia per 80-57.

TABELLINO

VENEZIA: Watt 14, Parks 14, Tessitori 10, Freeman 10, Willis 11, Spissu 11, Granger 8, De Nicolao 2, Bramos 0, Chillo 0, Chapelli 0, Vanin N.E.

VERONA: Johnson 14, Cappelletti 12, Bortolani 9, Smith 6, Anderson 4, Sanders 4, Holman 4, Casarin 3, Candussi 1, Udom 0, Ferrari N.E., Rosselli N.E.