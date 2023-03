Basket, Serie A1 2022/2023: Brindisi domina Treviso, settimo sigillo consecutivo per Sassari

In questa domenica dedicata alla 23esima giornata della Regular Season di Serie A1 di basket si registra la netta affermazione dell’Happy Casa Brindisi ai danni della Nutribullet Treviso per 107-84 in una sfida decisamente importante per gli ultimi posti disponibili in vista dei playoffs. I pugliesi salgono a quota 24 punti, mentre i veneti restano a 20. Vittoria anche per Sassari, che scappa via nel secondo tempo contro Tortona e ottiene il settimo successo di fila: 84-68 lo score.

BRINDISI-TREVISO 107-84

Treviso inizia bene il match, portandosi avanti subito 7-2, ma con il passare dei minuti subisce sempre più l’aggressività della squadra di casa. In particolar modo è l’ingresso in campo di Ky Bowman nel corso della seconda metà del primo quarto a dare quell’energia di cui la formazione pugliese aveva bisogno anche per far entrare in partita il pubblico. Una schiacciata dell’ex Golden State Warriors regala il primo vantaggio ai suoi proprio sul finire dei primi 10′ e nella prima fase del secondo quarto sia la guardia 25enne che Mezzanotte permettono a Brindisi il primo allungo. Si va all’intervallo sul più quindici, ma al ritorno in campo le cose non cambiano. Questa volta sono Reed e Perkins a salire in cattedra e si arriva agli ultimi dieci minuti di partita con l’HappyCasa in vantaggio addirittura di 24 lunghezze. Nei minuti conclusivi Treviso cerca più che altro di ridurre il passivo e renderlo meno pesante, riuscendoci solo parzialmente al 107-84 finale. Ben sette giocatori in doppia cifra, con Perkins miglior realizzatore a quota 16.

SASSARI-TORTONA 84-68

Al PalaSerradimigni c’è molto equilibrio nei primi due quarti e anche per metà del terzo, con un continuo botta e risposta tra le due compagini. Poi è il beniamino di casa a dare la scossa ai suoi con un paio di triple che fanno esplodere il palazzetto sardo. I compagni lo seguono e iniziano a bombardare da dietro la linea dei tre punti, con Bendzius anche lui assoluto protagonista. Con Christon sugli scudi, Tortona riesce a rimanere in scia, ma allo scadere commette un fallo evitabile che consegna tre liberi a Dowe per il 69-59 a dieci minuti dal termine. La mano di Bendzius non si raffredda e arrivano altre due triple per aprire l’ultimo periodo. Tortona però non molla e si riporta fino al meno cinque, compiendo però uno sforzo inutile ai fini del risultato. Sassari infatti riprende a macinare triple: Bendzius chiude con 22 punti e 6/14 da tre per il punteggio finale di 84-68