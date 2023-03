Highlights Venezia-Reggio Emilia 78-69, Serie A1 basket (VIDEO)

di Mario Boccardi 8

Gli highlights e le azioni salienti di Venezia-Reggio Emilia, sfida valida come ventitreesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La gara è stata vinta dai padroni di casa con lo score di 78-69, risultato che ha permesso loro di vincere per la seconda volta consecutiva in campionato e di reagire immediatamente alla sconfitta subita in Eurocup.