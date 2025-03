La Virtus Bologna trionfa 86-80 nel derby d’Italia contro l’Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Successo importante per le V nere, reduci da un periodo non facile anche in Europa, che sfruttano così il passo falso di ieri di Trento ed effettuano l’aggancio in testa alla classifica. Tra i ragazzi di coach Dusko Ivanovic il migliore è Marco Belinelli con 19 punti, seguito da Matt Morgan con 16 e Tornike Shengelia a quota 15; ai biancorossi invece non bastano i 22 punti di Nikola Mirotic e i 17 di Zach LeDay.

Gara dai due volti: Milano parte forte nel primo quarto e allunga fino a +8, mantenendo il controllo dell’incontro fino a metà della seconda frazione. I padroni di casa però riescono a reagire, e con un parziale di 13-0 e una tripla di Cordinier riescono a mettere anche la testa avanti per la prima volta, sfruttando anche una siccità offensiva dell’Olimpia, che solo con la tripla di Brooks (38-34) prima dell’intervallo interrompe quasi 8′ senza segnare. Nella ripresa la gara vive di parziale, con la Virtus che in avvio scappa sul +9, ma Milano risponde toccando il -1 grazie a Mirotic (52-51). Belinelli però è in serata di grazia e punisce da tre, coadiuvato a inizio quarto quarto da un ottimo Morgan, il quale tre bombe e propizia l’allungo decisivo di Bologna. L’Olimpia prova a ricucire nuovamente ma la Virtus controlla e si aggiudica 86-80 il derby.

Ai piani alti vincono anche Brescia e Trapani

Oltre alla Virtus, anche la Germani Brescia raggiunge Trento in vetta alla classifica. Davanti al proprio pubblico i biancoblù hanno superato 99-87 la Vanoli Cremona con un ultimo quarto di spessore, che certifica ulteriormente l’alta caratura dei ragazzi di coach Poeta. Sono in cinque in doppia cifra in casa bresciana, con Nikola Ivanovic top scorer con 18 punti, seguito da Amedeo Della Valle e Miro Bilan entrambi a quota 15; a una strenua Cremona non basta invece un ottimo Payton Willis da 27 punti.

Successo sofferto ma di vitale importanza anche per Trapani Shark, che necessita di un tempo supplementare per battere 106-93 l’Openjobmetis Varese. Gran partita della formazione ospite, che mantiene il controllo per quasi 40′: il primo sorpasso degli Shark arriva a 1’37” dalla sirena grazie a Yeboah, poi la freddezza in lunetta di Galloway e dello stesso Yeboah sembra consegnare la partita agli uomini di Repesa. Negli ultimi secondi però succede di tutto: sull’89-86 e rimessa varesina, Robinson pesta la linea di fondo e si prende il fallo tecnico. Alviti segna il libero, poi Tyus piazza il buzzer beater con un jumper dalla media e manda la sfida all’overtime.

L’organico di coach Kastritis però è ridotto all’osso dalle uscite per falli, e Trapani prende in mano la gara e dilaga fino al +13 finale che appare anche troppo severo. Per gli Shark il miglior realizzatore è Justin Robinson con 28 punti (17/18 ai liberi), mentre JD Notae ne aggiunge 19; dall’altro lato non bastano i 23 punti di un Davide Alviti perfetto dal campo (7/7 con sei triple).

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A BASKET

Basket: le altre gare di oggi in Serie A

Ad aprire la domenica è stato l’anticipo di pranzo tra Napoli Basket e Estra Pistoia, che ha visto il successo esterno dei toscani per 70-74. Gara sempre in equilibrio, con i partenopei avanti per larghi tratti della partita ma senza riuscire a scavare un solco decisivo; il finale è punto a punto e viene deciso da un layup al volo da rimbalzo offensivo di Derek Cooke jr. (11 punti e 20 rimbalzi per lui alla fine), che dà il vantaggio a Pistoia, poi fredda dalla lunetta per sigillare la vittoria. Il migliore dei biancorossi è Eric Paschall con 18 punti, seguito da Lorenzo Saccaggi a quota 16 e Michael Forrest con 15; in casa Napoli invece sono in tre in doppia cifra: Leonardo Totè con 22 punti (autore di una doppia doppia con anche 11 rimbalzi) Erick Green con 19 e Jacob Pullen con 17.

Nel derby del Triveneto la spunta la Pallacanestro Trieste, che tra le mura amiche piega la Nutribullet Treviso 85-73. Sul finire del primo tempo gli alabardati prendono il largo toccando anche la doppia cifra di vantaggio grazie al canestro sulla sirena da metà campo di Ruzzier; nella ripresa i trevigiani provano a ricucire lo strappo e rientrano fino al -9 grazie a Harrison, ma è un fuoco di paglia, perché i giuliani riprendono a macinare avvalendosi della loro superiorità sotto le plance che porta in dote numerosi rimbalzi offensivi. Negli ultimi minuti è accademia e Trieste amministra una vittoria importante in chiave play-off. I migliori nei padroni di casa sono Markelle Brown (22 punti e 10 rimbalzi) e Jayce Johnson (19), mentre lato Treviso spicca Ky Bowman con 25.

Venezia rimane in corsa per i play-off

Chi vuole rientrare nella corsa per i play-off è l’Umana Reyer Venezia, che ha trovato un successo fondamentale ai supplementari per 96-92 sul campo della Givova Scafati. Sfida molto equilibrata ma sempre controllata dagli orogranata, verso i quali sembrava indirizzato l’incontro nel finale, ma a 15″ dalla sirena finale un’ingenuità di Parks ha concesso tre tiri liberi a Maxhuni per pareggiare: il finlandese è freddo e fa 3/3 in lunetta mandando la sfida all’overtime. Nei cinque minuti supplementari Scafati scappa sul +5, ma Ennis e Kabengele prendono per mano Venezia e la conducono alla vittoria. Per i ragazzi di coach Spahija il migliore è Tyler Ennis con 24 punti e 9 assist, mentre Mfiondu Kabengele completa la doppia doppia da 22 e 11 rimbalzi; ai padroni di casa non basta un Edon Maxhuni da 25 punti (5/6 da tre).