Aria di tempesta in casa Milan con i tifosi che contestano e la posizione di Conceicao a rischio: arriva l’annuncio, cambia tutto

Tutti colpevoli, nessun escluso. I tifosi del Milan sono stanchi dello spettacolo offerto dalla propria squadra e lo hanno detto in maniera chiara. “Andatevene tutti. Indegni” lo striscione esposto dal tifo organizzato rossonero, un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni e che non ha un chiaro obiettivi.

Tutti sotto accusa: proprietà, dirigenza, allenatore e calciatori. Tutti sotto accesa per una stagione che è molto vicina ad essere fallimentare. La qualificazione Champions sembra ormai un miraggio, a Milanello si aggrappano alla matematica e alla ‘consolazione’ coppa Italia con il derby in semifinale con l’Inter che potrebbe rendere più prestigiosa una eventuale vittoria.

Non basterà però per accettare quanto visto in questi mesi e non basterà a Conceicao per salvare la panchina. Anzi, il tecnico portoghese al derby potrebbe anche non arrivare: si vocifera di un possibile esonero a stagione in corso, senza aspettare il termine dei campionato. Un esonero che aprirebbe la strada ad un traghettatore e il nome fatto è quello di Mauro Tassotti, ex vice allenatore di Ancelotti (e non solo), attualmente rientrato in società come collaboratore tecnico del Milan Futuro.

Milan, niente Tassotti: l’annuncio è netto

Una indiscrezione che ha preso piede negli ultimi giorni, ma che potrebbe anche essere lontana dalla realtà. Anzi, le intenzioni della dirigenza sarebbero molto diverse, stando a quanto dichiarato da Carlo Pellegatti in un video sul suo canale Youtube.

Il giornalista, noto tifoso del Milan, ha spiegato che l’ipotesi Tassotti gli è stata “completamente smentita, ad oggi“. Inoltre ha aggiunto: “Mi hanno detto continuerà a collaborare con Milan Futuro insieme a Oddo. Quindi la voce di Tassotti a oggi è infondata“. Un nome da depennare, almeno per il momento, dai possibili papabili per la panchina rossonero, nel caso in cui la situazione dovesse ulteriormente peggiorare.

Senza un inizio di rilancio per il Milan ci potrebbe essere il definitivo tracollo e a quel punto Conceicao difficilmente tornerà sulla panchina rossonera. Pagherebbe lui per tutti, anche se ci sarebbe poi da vedere chi accetterà di guidare una squadra allo sbando fino a giugno. Quando arriverà il momento della resa dei conti generale dalla quale nessuno potrà esimersi: non solo l’allenatore, ma anche dirigenti e proprietà. Tutti chiamati ad un esame di coscienza per ammettere gli errori commessi e rilanciare le ambizioni del club.