La sconfitta contro l’Empoli ha lasciato un segno profondo nei tifosi bianconeri, forse anche più della dolorosa eliminazione dalla Champions League. La Juventus attraversa un momento delicato senza precedenti…

Nella gara contro l’Empoli, la Juventus non ha solo perso ai rigori, poiché la compagine di Thiago Motta si è resta di una “prestazione vergognosa” che sarebbe potuta finire ben prima, se solo i toscani non avessero sprecato così tanto. Il tecnico bianconero ha criticato aspramente l’atteggiamento della squadra ed è ben consapevole che lui non è certo esente da grandi responsabilità.

Nella serata dei quarti di finale il rigore sbagliato da Dusan Vlahovic ha sospeso il tempo in una sorta di rassegnazione di fronte a un momento “no” che dura da parecchio tempo. L’ira dei tifosi sui vari social non ha tardato ad arrivare e gli hashtag #mottaout sono fioccati a profusione, tuttavia sono stati presi di mira tutti senza esclusione di colpi. Non si è salvato nessuno, tantomeno Cristiano Giuntoli e la dirigenza, rei di aver condotto una campagna acquisti scellerata e fin troppo dispendiosa per i risultati fin qui ottenuti. Parliamo di una Juve che è fuori da 2 competizioni su tre, anzi, risulta difficile pensare che quest’anno i bianconeri possano fare chissà quale miracolo anche in campionato.

Crisi Juventus, Pavan: “Non siete degni”

Tra le tante voci che si sono espresse dopo la disfatta contro l’Empoli, non poteva mancare quella del vicedirettore di tuttojuve.com, Massimo Pavan. Il giornalista si è presentato sul canale Youtube Tastiera Velenosa indossando un giubbotto giallo in segno di “protesta”. Il punto del suo discorso è stato molto semplice e diretto: per indossare la maglia della Juventus bisogna esserne degni. Secondo Pavan infatti tutta la squadra si è resa protagonista di una prestazione indecente sotto tutti i punti di vista, con l’Empoli che ha rischiato di proiettare i bianconeri in una figuraccia ben peggiore all’interno dei 90 minuti.

Ci siamo messi in giallo perché nessuno è degno di indossare il bianconero – ha dichiarato Pavan nel video – ed è un invito che facciamo anche a tutti quelli che giocheranno le prossime partite. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha ferito profondamente l’ambiente bianconero, tanto che alla Cortinassa sono in corso profonde riflessioni sul futuro di Thiago Motta, anche se non nell’immediato. Pavan ha poi analizzato la partita confrontando i numeri delle due squadre, rilevando un’inferiorità soprattutto nell’atteggiamento dell’undici di Motta: “La sensazione è che l’Empoli avrebbe potuto fare molti più gol di quelli che ha fatto, tutti devono provare vergogna”.