Vittoria importante per l’Olimpia Milano nella tredicesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket. La formazione di coach Ettore Messina si è infatti imposta 89-79 sul campo della Nutribullet Treviso, squadra in forma e reduce da cinque successi nelle ultime sei partite. Gara sempre in controllo per l’Olimpia, che dopo una sfuriata di Shields con 5/5 da tre nel primo quarto ha preso in mano il comando delle operazioni e ha condotto per tutto l’arco dei 40′. I veneti hanno provato a rientrare trascinati da Bowman, ma sono sempre stati respinti dalla formazione ospite che nell’ultimo quarto ha amministrato il vantaggio.

Top scorer dell’incontro è Shavon Shields con 26 punti (6/7 da tre), seguito da Mirotic con 12; in doppia cifra anche LeDay con 11 e Flaccadori e Bolmaro con 10 punti ciascuno. In casa trevigiana non basta una prestazione sontuosa di Ky Bowman, che ha chiuso con 27 punti, mentre Paulicap ne aggiunge 15 con 8 rimbalzi e Harrison 10. In classifica l’Olimpia consolida un posto tra le prime otto e assottiglia il divario dalle prime della classe, fondamentale per trovare un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Il quadro sarà definitivo dopo la quindicesima giornata (l’ultima di andata) cioè tra due gare, ma il margine dei biancorossi sul Banco di Sardegna nono in classifica è attualmente di quattro punti.

Le altre gare di oggi: vince la Virtus Bologna, cade Trento

Seconda sconfitta in campionato per la Dolomiti Energia Trento, che cade nettamente in casa della Bertram Tortona. I piemontesi controllano il risultato per tutta la gara, fino a prendere il largo nel quarto quarto: alla sirena il tabellone dice 91-77 con 17 punti di Baldasso e 16 di Kamagate. Ai trentini di coach Galbiati non sono sufficienti i tre soliti americani: Ford chiude a quota 16, e Lamb e Cale con 15 a testa. Si avvicinano così alla vetta della classifica Trapani e Virtus Bologna. I siciliani hanno dominato l’anticipo di mezzogiorno contro Reggio Emilia, chiudendo con un perentorio 109-73. Riprende dunque la marcia la formazione di coach Repesa, riscattando il ko della scorsa settimana sul campo dell’Olimpia Milano.

Sono ben sei gli uomini in doppia cifra in maglia Shark, con Rossato capofila a quota 18, mentre Notae chiude con 14 e Gentile con 13. Brutta battuta d’arresto invece per Reggio Emilia, che trova 21 punti da Winston e 17 da Barford e poco altro, in una gara mai in discussione. Facile vittoria anche per la Virtus Bologna, che tra le mura amiche domina nella ripresa e stende la Givova Scafati con un secco 97-71. Vanno a bersaglio tutti e 12 gli uomini di coach Dusko Ivanovic, guidati dalla doppia doppia di Pajola da 13 punti e 11 assist. Lato Scafati il migliore è Gray con 18 punti.