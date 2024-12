Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà, anche nei prossimi mesi, una delle squadre protagoniste delle sessioni di calciomercato.

Già nei prossimi giorni, ad apertura del mercato di gennaio, i Blancos saranno tra le squadre più attive, vista la necessità di acquistare un terzino destro che possa far rifiatare Lucas Vazquez, promosso titolare dopo il ko di Carvajal e di un difensore centrale, viste la lunga assenza di Eder Militao e l’infortunio di David Alaba che è sempre di più un mistero. Carlo Ancelotti si sta inventando partita dopo partita una scelta sorprendente in difesa, anche se adattando qualcuno che di ruolo fa tutt’altro che il leader difensivo.

In casa Blancos, dunque, alcuni interventi sul mercato sono necessari per mettere a disposizione di Carlo Ancelotti una rosa competitiva e capace di lottare fino al termine della stagione per Liga, Champions League, Coppa del Re e Mondiale per Club. Sicuramente la Coppa dei Campioni resta, come è ovvio ormai in casa madrilena, l’obiettivo principale della stagione. L’arrivo in estate di Mbappé, assieme ad i già presenti fenomeni in rosa, Vinicius Jr e Jude Bellingham su tutti, porta anche quest’anno i Blancos in una posizione di favorita sia nel caso del campionato che in quello della Champions. In attesa di capire, però, cosa il Real farà nel mercato di gennaio, la dirigenza madrilena sta già pensando all’estate e avrebbe già bloccato il primo colpo.

Alexander Arnold da Liverpool a Madrid: l’accordo sembra vicino

Tra i calciatori più importanti del panorama calcistico internazionale c’è anche Trent Alexander Arnold, terzino inglese del Liverpool che ormai da anni è considerato tra i 2-3 migliori al mondo nel suo ruolo. Il classe 1998 potrebbe essere la soluzione ideale per il Real Madrid, vista la situazione difensiva e non essendoci nessuna garanzia che Carvajal possa diventare nuovamente quello che abbiamo visto solo fino a poche settimane fa.

Secondo quanto riportato in Spagna da Marca, il terzino inglese avrebbe accettato la corte del Real Madrid, che ormai da mesi prova a portarlo nella capitale spagnola. Arnold ha il contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo giugno e starebbe pensando di andar via a zero per fare il grande e definitivo salto. Anche e soprattutto per questo motivo, nonostante il Real Madrid ne abbia bisogno già a gennaio, i Blancos prima di giugno vorrebbero formalizzare la questione, dato che il Real non ha intenzione di pagare grosse cifre per portarlo a Madrid avendo la possibilità di acquistarlo a zero.

Dopo Kylian Mbappé un’altra vittima sportiva del fascino del Real Madrid: Alexander Arnold è ad un passo dalla camiseta blanca.