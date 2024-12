Il Banco di Sardegna Sassari sbanca il parquet della Vanoli Cremona nel primo anticipo della tredicesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket. La formazione di coach Nenad Markovic trionfa al PalaRadi grazie ad un grande finale di partita, ribaltando il gran primo tempo della squadra di casa fino al successo 80-65, un punteggio bugiardo per quanto visto nei 40′. È buio pesto però in casa Cremona: sesta sconfitta in sette partite in casa, e ottavo ko nelle ultime nove per i ragazzi di coach Cavina, che rimangono in zona retrocessione.

Diversa la situazione della Dinamo, che dà continuità al successo interno contro Treviso e prova a giocarsi le sue carte in ottica Final Eight di Coppa Italia. Il top scorer dell’incontro è Justin Bibbins con 18 punti e 7 assist, seguito da Bendzius a quota 13 e Cappelletti con 11; a Cremona non basta il career-high italiano da 22 punti di Dario Dreznjak, mentre l’unico altro in doppia cifra è Davis con 11 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A BASKET

La cronaca di Cremona-Sassari

Inizio da urlo per Cremona: Dreznjak fa capire fin da subito di essere in serata e infila in apertura una tripla e una schiacciata in contropiede per il 5-0; dall’altra parte Sassari si sblocca con un floater da centro area di Bibbins, ma da qui in poi sarà buio pesto per gli uomini di Markovic. La Vanoli infatti piazza un parziale di 11-0 con la tripla di Conti, i canestri di Jones e la schiacciata di Owens, dimostrandosi molto più reattiva ed energica (le fifty-fifty balls finiscono sempre nelle mani dei ragazzi di coach Cavina), anche se la Dinamo ci mette del suo perdendo troppi palloni.

I sardi si sbloccano dopo quasi 7′ di digiuno con la facile schiacciata di Renfro, ma ancora Dreznjak è indemoniato e infila la bomba del 19-4. Il Banco riesce a sbloccarsi definitivamente con le triple di Fobbs e Cappelletti, poi ancora quest’ultimo da tre e un appoggio in contropiede del neo arrivato Gazi permettono di ricucire lo strappo sul -9 con cui si conclude il primo quarto (24-15).

Il secondo quarto si apre con due appoggi facili da entrambi i lati di Bendzius prima e Poser poi, ma Sassari diminuisce ancora il distacco fino a 3 punti (28-25) con due triple in fila di Bibbins. Cremona risponde con due triple di Dreznjak e Jones, ma per gli isolani si mette in moto Bendzius: il lituano trova tre triple dall’angolo nel giro di due minuti e riporta i suoi a contatto. Dreznjak segna ancora dalla lunga distanza ma ormai Sassari è definitivamente a contatto e la tripla di Cappelletti regala il -2. All’intervallo però si va sul 44-40 per i padroni di casa grazie alla penetrazione a difesa schierata di Zampini.

Nella ripresa Sassari mette la freccia

Nella ripresa calano drasticamente le percentuali, soprattutto nella formazione di casa. La situazione si sblocca dopo 3′ con il fade away di Bendzius, mentre dall’altro lato risponde Davis con un sapiente uso del piede perno; in casa Dinamo batte poi un colpo Halilovic, che trova una serie di giocate di energia e canestri da sotto che permettono a Sassari di mettere per la prima volta la testa avanti sul 50-48. Cremona torna avanti con la schiacciata in contropiede di Nikolic, poi Cappelletti dalla lunetta firma il 54-54 con cui si conclude la terza frazione.

Anche nell’ultimo quarto ci vogliono 3′ prima di vedere il primo canestro dal campo: è una schiacciata al volo di Renfro su gran palla di Cappelletti, che riporta avanti gli ospiti. Willis segna da centro area e risponde per Cremona che rimette la freccia, ma sarà l’ultimo vantaggio della partita per la formazione di casa: Sassari infatti cambia marcia e con una serie di triple di Veronesi, Tambone e Bibbins e i canestri da sotto di Renfro e Gazi piazza un parziale di 24-5 e vola via nel punteggio. Il PalaRadi comincia a fischiare i ragazzi di coach Cavina per un passivo che diventa anche troppo pesante per quanto visto nei 40′: finisce 80-65 per la Dinamo, che mantiene così vive le chance di andare alle Final Eight di Coppa Italia.

L’altro anticipo della Serie A di basket tra Varese e Napoli

Nella sfida salvezza della Itelyum Arena è la Openjobmetis Varese a trovare il successo contro il Napoli Basket. I padroni di casa si impongono 89-86 nel finale in volata che li premia dopo essere stati comunque avanti per quasi tutta la gara. Con questo successo i biancorossi si risollevano in classifica e distanziano di due gare la zona retrocessione; i campani invece non riescono a dare seguito alla prima vittoria stagionale della scorsa settimana contro Scafati e rimangono sul fondo della classifica in solitaria. A fare la differenza sono i 27 punti di Jaylen Hands, ma Varese manda in doppia cifra anche Librizzi con 17, Alviti con 15 e Bradford a quota 13; a Napoli non bastano la doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi di Bentil, i 21 punti di Zubcic e i 20 di Erick Green.