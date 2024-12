Karoline Knotten e Sturla Holm Laegreid sono i vincitori del World Team Challenge di biathlon. Il tradizionale appuntamento del 28 dicembre, non valido per la Coppa del Mondo, è stato vinto dai norvegesi. L’evento prevede la partecipazione di dieci squadre miste, composte da un uomo e da una donna. Si parte con una mass start, seguita da un inseguimento a staffetta. La prova del 2024 non ha visto la partecipazione di atleti italiani, proprio come avvenuto nell’edizione dello scorso anno. Gli azzurri hanno preferito concentrarsi sulla stagione agonistica, che riprenderà il 9 gennaio a Oberhof.

Il duo nordico ha conquistato il successo nella mass start, imponendosi con decisione sui rivali sulla neve di Gelsenkirchen. Knotten e Laegreid hanno fatto faville al poligono, concludendo la prova con un solo errore, per un totale di 39/40. Hanno poi completato la prova due coppie tedesche: Anna Weidel e Justus Strelow sono arrivati secondi con 35/40, mentre la medaglia di bronzo è andata al duo composto da Franziska Preuss e Hilipp Nawrath, in 36/40.

Appena giù dal podio, Lottie Lie e Florent Claude dal Belgio, anche loro con un solo errore al tiro. Concludono la top five gli svedesi Anna Magnusson e Jesper Nelin. Delusione per i francesi Julia Simon e Fabien Claude. La coppia transalpina aveva raggiunto la località tedesca alla ricerca della terza incoronazione consecutiva, ma hanno trovato solo il sesto posto. Simon e Claude hanno pagato gli errori al poligono, fin troppo numerosi: ben undici tiri su quaranta non hanno centrato il bersaglio.

Biathlon, World Team Challenge – La classifica