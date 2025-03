Torna a vincere dopo due ko consecutivi l’Olimpia Milano, che nella sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket supera in rimonta la Nutribullet Treviso. Al Forum finisce 90-80 per i biancorossi, che dopo tre quarti molto negativi recuperano dal -16 grazie soprattutto ad Armoni Brooks, che propizia un quarto quarto da 28-12 per i meneghini che risulta decisivo per il successo. È proprio Brooks l’mvp, autore di una gara da 27 punti (con 7/11 da tre), con Zach LeDay che si ferma a quota 17; in casa trevigiana non basta un JP Macura da 25 punti (7/9 da tre).

In attesa del super posticipo di domani tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia ne approfitta e per una notte torna da sola in vetta alla classifica. I biancoblù hanno superato a domicilio 84-97 una Estra Pistoia ancora alle prese con le note vicende extra campo. L’inizio di gara dei lombardi è travolgente, e in pochi minuti volano sul 22-5; tuttavia, la reazione dei padroni di casa arriva con il rientrante Kemp sugli scudi, che riporta la sfida in equilibrio. Brescia però nella ripresa riprende in mano la gara dimostrando di meritarsi il primo posto. Dominante Miro Bilan, che va vicino alla tripla doppia e chiude con 20 punti, 17 rimbalzi e 8 assist, ma il miglior realizzatore è Rivers con 21 punti, senza dimenticare Della Valle a quota 19; a Pistoia non bastano i 30 punti di Kemp.

Trapani non si ferma, vince anche Trieste

Come successo la settimana scorsa contro Varese, anche oggi il Trapani Shark soffre ma trova un importante successo esterno 89-94 sul campo della Unahotels Reggio Emilia. Gara che vive di parziali, senza un vero padrone: l’inizio è favorevole ai siciliani, che grazie a JD Notae provano subito la fuga; Barford e Winston però guidano la riscossa reggiana nel secondo quarto, che riporta la gara in totale equilibrio. In avvio di ripresa i padroni di casa scappano sul +12, ma gli Shark reagiscono con Galloway e Alibegovic. Nell’ultima frazione viene fuori il talento degli uomini di Repesa, che riescono ad indirizzare in loro favore e trovano due punti importanti, restando in sia alle prime della classe. Il top scorer è Notae con 21 punti, seguito da Horton a quota 20, mentre a Reggio Emilia non bastano i 25 con 8 assist di Winston.

Nel posticipo arriva anche il successo della Pallacanestro Trieste, che piega 88-75 tra le mura amiche la Givova Scafati. Avvio a rilento per i giuliani, con la formazione ospite che si mantiene in vantaggio fino a metà seconda frazione. Un parziale di 18-0 dei padroni di casa ribalta però completamente la partita, consentendo ai ragazzi di coach Christian di andare negli spogliatoi avanti nel punteggio. Nella ripresa gli alabardati amministrano la gara e danno la spallata definitiva a cavallo tra terzo e quarto quarto con le triple di Ruzzier (miglior realizzatore alla fine con 18 punti). Vittoria fondamentale in ottica playoff per Trieste, che agguanta così Reggio Emilia al sesto posto della classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A BASKET

Basket: le altre gare di oggi in Serie A

Ad aprire la domenica di basket è l’anticipo di pranzo tra Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia, vinto dai lagunari 96-97. Gara in grande equilibrio nel primo quarto, poi gli orogranata provano ad avvantaggiarsi nella seconda frazione con Tessitori che segna il +8, ma i sardi tornano rapidamente in scia, e la tripla di Cappelletti a pochi secondi dall’intervallo riduce lo scarto a soli tre punti. Nella ripresa Sassari prova ad allungare con Bendzius e Bibbins (15 punti per lui), ma la risposta ospite non tarda ad arrivare; nell’ultimo minuto la Reyer riesce a recuperare dal -4 grazie a Simms e Parks (top scorer dei suoi con 18 punti), fino al canestro decisivo in penetrazione di Ennis (16 alla fine). In casa veneziana spiccano i 16 punti di Kabengele, mentre ai ragazzi di coach Bulleri non basta un Rashawn Thomas da 23 (9/11 dal campo).

Grande equilibrio anche tra Bertram Tortona e Openjobmetis Varese, con i padroni di casa che passano 89-82 ai tempi supplementari. Inizio da 11-0 in favore dei lombardi, poi la formazione di coach De Raffaele torna in carreggiata, ma non riesce ad allungare mai in maniera definitiva. Nell’ultimo minuto Mitrou-Long regala il +3 ai biancorossi, ma Vital allo scadere si inventa la tripla che manda la gara all’extratime: qui Varese parte bene ma poi finisce la benzina, e Tortona con un parziale di 10-0 suggellato dalla bomba di Kuhse che chiude la partita. Il top scorer è proprio Vital con 24 punti, a cui si aggiunge Weems con 19 punti e 11 rimbalzi; agli ospiti non bastano i 21 punti di Hands.