Matteo Berrettini saluta il Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista romano si ferma al terzo turno del torneo in scena sul cemento californiano, cedendo a Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 9 della classifica Atp, ha avuto la meglio in due set (6-3, 6-3). I due si erano già incontrati di recente, in occasione dei quarti di finale nell’Atp 500 di Dubai, con la vittoria di Tsitsipas che aveva poi trionfato nel torneo. In California, Berrettini appare in difficoltà sin dai primi game. In numero 29 al mondo non riesce a entrare in partita, con l’avversario che gestisce il vantaggio nel primo set, chiudendolo per 6-3. Lo stesso risultato si ripete nel parziale successivo, permettendo a Tsitsipas di staccare il pass per gli ottavi di finale in circa un’ora. Il greco conferma così il proprio periodo positivo: questa è la sua settima vittoria consecutiva

SUGLI ALTRI CAMPI

Sugli altri campi, Paul supera Norrie in due parziali, vincendo 6-3, 7-5. Lo statunitense gestisce il vantaggio nel primo set, mentre la seconda frazione si dimostra più equilibrata. Il tentativo di rimonta di Norrie non trova però i risultati sperati e l’inglese deve salutare il cemento di Indian Wells. Vittoria anche per Griekspoor, trionfante contro Perricard per 7(7)-6(3), 6-3. I due tennisti sono protagonisti di un primo set molto equilibrato, da cui l’olandese esce vittorioso solo al tie-break. Nel corso del secondo parziale, il francese perde la grinta iniziale, con Griekspoor che varca la porta d’accesso per gli ottavi.