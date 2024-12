Tiger e Charlie Woods protagonisti assoluti nella prima giornata del PNC Championship 2024, il torneo di PGA e Champions Tour che vede 20 giocatori in campo con un proprio parente (spesso il figlio) sul percorso del Ritz-Carlton GC di Orlando, in Florida. Un appuntamento di fine anno che si gioca con la formula della Louisiana a coppie, ovvero con entrambi i giocatori che tirano il primo colpo per poi scegliere la palla migliore e da quel punto rigiocare entrambi fino alla conclusione di ogni buca. In questo contesto Tiger Woods, quindici volte campione Major, gioca questa settimana per il quinto anno consecutivo con il figlio Charlie. Quest’ultimo, classe 2009 e prossimo a compiere 16 anni, prosegue con la sua crescita fisica e si avvia a una carriera da dilettante che ovviamente sarà seguitissima a livello mondiale e con grandi aspettative.

Oggi l’illustre coppia ha chiuso al comando la prima delle due giornate di gara, con un -13 frutto di un giro in 59 colpi con tredici birdie e nessun errore sulla carta. A pari merito con Tiger e Charlie ci sono però altre due coppie, che a differenza del Team Woods hanno già vinto in passato il PNC Championship. Primo giro in -13 infatti anche per il tedesco Bernhard Langer insieme al figlio Jason, così come per il figiano Vijay Singh con il figlio Qass. Anche per queste altre due coppie è arrivato un giro senza bogey, ma Langer e Singh hanno firmato un eagle in più e un birdie in meno rispetto ai Woods. Langer, unico nella storia ad aver vinto cinque volte questo torneo, è il campione uscente dal momento che ha vinto il PNC l’anno scorso sempre con Jason così come nel 2019 e anche nel 2014. I successi del 2005 e del 2006 erano invece arrivati con l’altro figlio, Stefan. Vijay e Qass Singh hanno invece vinto il titolo nell’edizione 2022.

IN CAMPO ANCHE I KORDA, PAPA’ PETR E’ EX NUMERO 2 ATP

In una classifica come sempre cortissima e aperta a mille scenari, la quarta posizione a un solo colpo dalle tre coppie di testa è occupata a -12 dai team di Tom Lehman e Padraig Harrington, mentre in sesta posizione solitaria c’è il team di Mark O’Meara. Settimo posto per Matt Kuchar ma soprattutto per Annika Sorenstam, tra le più vincenti nella storia del golf femminile e in campo con il figlio 13enne Will McGee. Appena più indietro Nelly Korda, numero uno del golf mondiale e figlia d’arte: il suo compagno di gioco è il padre ex tennista e numero 2 ATP Petr Korda, che è anche il padre dell’attuale numero 22 del tennis mondiale Sebastian. Al nono posto a -9, insieme al Team Korda, c’è anche la coppia composta da John Daly e dal figlio “Little John”, vincitori nel 2021 e sempre molto attesi in questo appuntamento pre-natalizio.

GLI ORARI DELLA GIORNATA FINALE E COME SEGUIRE IL TORNEO IN TV

Nella giornata di domenica 22 dicembre i giocatori torneranno in campo per il round finale, sempre con formula Lousiana a coppie e in ordine inverso di classifica. Tiger e Charlie Woods saranno nell’ultimo match e giocheranno insieme ai Langer, con partenza prevista alle 17:07 ora italiana. Pochi minuti prima partiranno i Singh, che sono accoppiati insieme ai Lehman. Gli appassionati potranno seguire la giornata finale del PNC Championship 2024 in diretta tv su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 18:35. La diretta sarà anche in streaming su Discovery+, Now e Sky Go.