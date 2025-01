Tante vittorie esterne e anche qualche risultato a sorpresa nella 14^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Tra questi spicca il successo di Cremona sul campo di Trento, che quindi perde l’occasione di ritrovare la testa in solitaria dopo la sconfitta di ieri di Brescia. Vittorie larghe, invece, per Olimpia Milano e Virtus Bologna.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A

Basket, Serie A: l’Olimpia Milano dilaga a Pistoia

L’avvio di partita tra Pistoia e Olimpia Milano è equilibrato: tra gli ospiti, Mirotic illumina per Gillespie e Bolmaro, mentre l’Estra risponde con l’intraprendenza di Silins e Forrest. Il giro palla di Milano è efficace e libera al tiro dalla distanza Tonut, lo stesso Mirotic e Brooks, permettendo agli uomini di Messina di allungare sul 13-25. Christon ridà fiducia ai suoi, e così Paschall, Kemp e Forrest confezionano un parziale di 15-0 interrotto solo dal gioco da tre di Flaccadori (30-30). Kemp e Silins ribattono colpo su colpo a Diop e Bolmaro, ma i cinque punti consecutivi di Brooks permettono all’Olimpia di andare al riposo sul +8 (44-52).

Il secondo tempo è tutto di marca meneghina. Kemp e Silins illudono il pubblico del PalaCarrara, che deve assistere alle ottime percentuali soprattutto dall’arco di Milano, che con Bolmaro, Mannion e Brooks mettono una seria ipoteca sulla partita. C’è spazio ancora per un tentativo di Pistoia di contenere i danni con Paschall, Kemp e Christon, ma le triple di Ricci e Tonut in apertura di quarto quarto chiudono definitivamente la partita. 28 punti di Brooks (6/8 da tre) e altri cinque giocatori in doppia cifra per l’Olimpia Milano, mentre a Pistoia non bastano i 24 punti di Forrest.

Cremona sorprende Trento, Virtus Bologna batte Reggio Emilia

Il turno che si è concluso oggi è stato segnato senza dubbio dalla sconfitta subita da Trento, che fa il paio con quella di Brescia nell’anticipo di ieri sera. A festeggiare è Cremona, che non esce dalla zona retrocessione ma ritrova un risultato importante dopo diverse prestazioni positive non supportate dall’esito finale. La parte iniziale di partita premia Trento, con i vari Lamb, Pecchia, Forray e Ford a mortificare qualsiasi tentativo ospite, volando fino al massimo vantaggio di 36-17. Con Willis, Dreznjak e Jones, la Vanoli reagisce e va all’intervallo sul -8 (44-36). Il momento favorevole agli uomini di coach Cavina prosegue nella ripresa, ma è nell’ultimo quarto che arriva il sorpasso. A firmarlo sono Nikolic e Jones (63-64), decisivi anche nel gestire gli ultimi minuti respingendo i tentativi di Forray e Lamb.

Vittoria esterna anche per la Virtus Bologna, che parte bene sul campo di Reggio Emilia costringendo gli uomini di coach Priftis a inseguire, ma Polonara firma il +8 nel primo quarto. Barford e Chillo permettono alla Reggiana di rimanere in scia, ma Pajola e Belinelli spingono fino al 20-32, prima che Uglietti dia la scossa ai suoi per tornare a -6 (28-34). Il secondo tempo inizia alla perfezione per Reggio Emilia, che vola addirittura sul 42-38 con Cheatham, Barford e Faried. In questa fase, Belinelli è il faro per le Vu Nere, che con la tripla di Pajola tornano sul +9. Distacco che, dopo l’espulsione di coach Priftis, la Virtus riesce a gestire, fino alla vittoria finale.

Trieste alle Final Eight, Venezia ferma Trapani

Tra gli altri risultati, spiccano la vittoria all’overtime di Trieste sul campo di Scafati. La Givova giocano una partita di altissimo livello sfiorando una vittoria che sarebbe stata vitale nella lotta salvezza, ma a sorridere, dopo una rimonta concretizzatasi solo nell’ultimo quarto, sono i friulani. Termina 107-110 con i 27 punti di Valentine e i 25 di Ross per Trieste, mentre a Scafati non sono bastati i 30 di Gray e i 29 di Stewart. Inoltre, con questo successo la squadra di coach Christian si assicura un posto nelle Final Eight di Coppa Italia. Infine, Venezia trova un risultato prestigioso al Taliercio battendo Trapani per 91-82. Decisivi i secondi quarti dei due tempi, con i lagunari che mandano tre giocatori in doppia cifra e provano a rilanciarsi per le posizioni che contano in vista del girone di ritorno.

Tutti i risultati della 14^ giornata della Serie A di basket

Sabato 4 gennaio

Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Germani Brescia 86-84

Ore 20:45 – Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona 92-83

Domenica 5 gennaio

Ore 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese 81-86

Ore 17:00 – Estra Pistoia – EA7 Emporio Armani Milano 82-115

Ore 17:30 – Givova Scafati – Pallacanestro Trieste 107-110 OT1

Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia – Trapani Shark 91-82

Ore 18:30 – Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona 76-80

Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna 57-69