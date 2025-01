La nazionale italiana maschile di pallamano vince nella terza giornata di Yellow Cup a Winterthur, in Svizzera. Gli azzurri di mister Riccardo Trillini battono il Kosovo 28-25 nell’ultima giornata del torneo di preparazione ai Mondiali di quest’anno, in programma dal 14 gennaio al 2 febbraio in Croazia, Danimarca e Norvegia. Secondo successo nelle ultime tre uscite per l’Italia che ha esordito sconfiggendo la Svizzera 31-29 e ha proseguito con l’unica sconfitta contro i Paesi Bassi per 31-26. Ottime sensazioni in vista della rassegna mondiale che si avvicina sempre di più considerando il grande turnover e le assenze di Andrea Parisini e Marco Simone. Ora la Nazionale resterà in Germania per preparare al meglio di Mondiali. Prima sosta ad Hildesheim, dove il 10 gennaio è prevista un’amichevole contro il club locale dell’Eintracht, poi si fa rotta verso Flensburg per gli ultimi giorni di allenamento.

Il commento di Trillini

“Abbiamo dimostrato di essere una squadra combattiva e capace di resistere alle difficoltà contro un Kosovo molto tecnico e ricco di giocatori d’esperienza. Nonostante il turnover e le tante assenze, abbiamo tenuto il campo alla grande. Ebner è un giocatore importante per noi. Sarà difficile fare a meno di lui sia per le grandi qualità tecniche che ha, ma anche per la spinta emotiva che conferisce al gruppo. Il bilancio del torneo è estremamente positivo. Abbiamo messo in campo tre prestazioni di alto livello, che in due casi sono state anche accompagnate dai risultati. Stiamo provando il 5-1 in difesa e sarà una soluzione da analizzare per il Mondiale. In attacco stiamo testando un nuovo impiego del pivot, ma c’è ancora tanto da lavorare per spremere a fondo le qualità dei ragazzi”.

Il tabellino

h 14:30 | Italia – Kosovo 28-25 (p.t. 13-15)

Italia: Ebner (5 parate), Colleluori (2), Pavani (1), Prantner 1, De Angelis, Dapiran, Bulzamini, Angiolini, Savini 3, Romei, Helmersson 13, Bronzo 2, Iballi 2, Bortoli 2, Pirani 5, Moretti, Marrochi, Sontacchi. All: Riccardo Trillini

Kosovo: Berisha (3 parate), Zena (2), Dedaj 1, Mushkolaj 2, Quni, Tahirukaj D. 5, Shabani, Ramosaj, Muqolli, Gegaj 5, Ramadani 1, Mulaj, Gjuka 3, Mirdita 3, Taci 1, Alaj, Tahirukaj D. 4. All: Bujar Qerimi

Arbitri: Hardegger (SUI) – Hardegger (SUI)

Il calendario dei Mondiali

Martedì 14 gennaio 2025

Gruppo B Italia-Tunisia 17:30

Gruppo C Francia-Qatar 18:00

Gruppo B Danimarca-Algeria 20:30

Gruppo C Austria-Kuwait 20:30

Mercoledì 15 gennaio 2025

Gruppo E Portogallo-Stati Uniti 18:00

Gruppo H Egitto-Argentina 18:00

Gruppo A Cechia-Svizzera 18:00

Gruppo D Paesi Bassi-Guinea 18:00

Gruppo A Germania-Polonia 20:30

Gruppo D Ungheria-Macedonia del Nord 20:30

Gruppo E Norvegia-Brasile 20:30

Gruppo H Croazia-Bahrein 20:30

Giovedì 16 gennaio 2025

Gruppo B Italia-Algeria 18:00

Gruppo C Kuwait-Francia 18:00

Gruppo F Spagna-Cile 18:00

Gruppo G Slovenia-Cuba 18:00

Gruppo C Austria-Qatar 20:30

Gruppo F Svezia-Giappone 20:30

Gruppo G Islanda-Capo Verde 20:30

Gruppo B Tunisia-Danimarca 20:30

Venerdì 17 gennaio 2025

Gruppo A Cechia-Polonia 18:00

Gruppo D Paesi Bassi-Macedonia del Nord 18:00

Gruppo E Portogallo-Brasile 18:00

Gruppo H Bahrein-Egitto 18:00

Gruppo D Guinea-Ungheria 20:30

Gruppo E Stati Uniti-Norvegia 20:30

Gruppo H Croazia-Argentina 20:30

Gruppo A Svizzera-Germania 20:30

Sabato 18 gennaio 2025

Gruppo F Spagna-Giappone 18:00

Gruppo G Capo Verde-Slovenia 18:00

Gruppo B Algeria-Tunisia 18:00

Gruppo C Francia-Austria 18:00

Gruppo B Danimarca-Italia 20:30

Gruppo C Qatar-Kuwait 20:30

Gruppo F Cile-Svezia 20:30

Gruppo G Islanda-Cuba 20:30

Domenica 19 gennaio 2025

Gruppo A Polonia-Svizzera 15:30

Gruppo E Brasile-Stati Uniti 18:00

Gruppo H Argentina-Bahrein 18:00

Gruppo A Germania-Cechia 18:00

Gruppo D Macedonia del Nord-Guinea 18:00

Gruppo D Ungheria-Paesi Bassi 20:30

Gruppo E Norvegia-Portogallo 20:30

Gruppo H Egitto-Croazia 20:30

Lunedì 20 gennaio 2025

Gruppo F Giappone-Cile 18:00

Gruppo G Cuba-Capo Verde 18:00

Gruppo F Svezia-Spagna 20:30

Gruppo G Slovenia-Islanda 20:30

Martedì 21 gennaio 2025

D1-C1 15:30

B1-A1 15:30

A4-B4 15:30

C4-D4 18:00

C2-D3 18:00

A2-B3 18:00

C3-D2 20:30

A3-B2 20:30

Mercoledì 22 gennaio 2025

E4-F4 15:30

H1-G1 15:30

F1-E1 15:30

G2-H3 18:00

E2-F3 18:00

G4-H4 18:00

G3-H2 20:30

E3-F2 20:30

Giovedì 23 gennaio 2025

A4-C4 15:30

D1-C2 15:30

B1-A2 15:30

D2-C1 18:00

B2-A1 18:00

B4-D4 18:00

B3-A3 20:30

D3-C3 20:30

Venerdì 24 gennaio 2025

H1-G2 15:30

F1-E2 15:30

E4-G4 15:30

F2-E1 18:00

F4-H4 18:00

H2-G1 18:00

H3-G3 20:30

F3-E3 20:30

Sabato 25 gennaio 2025

C3-D1 15:30

A3-B1 15:30

D4-A4 15:30

B4-C4 18:00

D2-C2 18:00

B2-A2 18:00

C1-D3 20:30

A1-B3 20:30

Domenica 26 gennaio 2025

E3-F1 15:30

H4-E4 15:30

G3-H1 15:30

F4-G4 18:00

H2-G2 18:00

F2-E2 18:00

G1-H3 20:30

E1-F3 20:30

Lunedì 27 gennaio 2025

Giorno di riposo

Martedì 28 gennaio 2025

Piazzamento 25-32 PCI4-PCII4 13:00

Piazzamento 25-32 PCI3-PCII3 15:30

Quarti di finale MRII1-MRIV2 17:30

Piazzamento 25-32 PCI2-PCII2 18:00

Piazzamento 25-32 PCI1-PCII1 20:30

Quarti di finale MRIV1-MRII2 20:30

Mercoledì 29 gennaio 2025

Quarti di finale MRI1-MRIII2 17:30

Quarti di finale MRIII1-MRI2 20:30

Giovedì 30 gennaio 2025

Semifinali W QF3-W QF4 20:30

Venerdì 31 gennaio 2025

Semifinali W QF1-W QF2 20:30

Sabato 1 febbraio 2025

Giorno di riposo

Domenica 2 febbraio 2025

Finale 3° posto L SF1-L SF2 15:00

Finale 1° posto W SF1-W SF2 18:00