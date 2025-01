La classifica della Serie A 2024/25 dopo la diciannovesima giornata a confronto con quella dello scorso campionato. E’ finito il girone di andata, o quasi perché ci sono ancora cinque partite da recuperare e tre squadre che hanno due partite in meno, dunque è tempo di bilanci di metà stagione e sono dei calcoli, quelli del raffronto tra le due diverse annate, decisamente significativi, perché al giro di boa rappresentano una fotografia veritiera e consistente dell’andamento delle venti formazioni del massimo campionato. C’è chi ha recuperato molti punti tra una stagione e l’altra, chi invece ha dovuto fare i conti con un crollo verticale e inaspettato: scopriamo assieme i punti persi e conquistati quest’anno rispetto alle prime diciannove giornate della scorsa annata. Di seguito Sportface.it vi propone le classifiche aggiornate.

Classifica Serie A 2024/25 dopo la diciannovesima giornata

Napoli 44 (+16) Atalanta 41 (+11)* Inter 40 (-8) ** Lazio 35 (+5) Fiorentina 32 (-1) * Juventus 32 (-14)* Bologna 28 (-4) ** Milan 27 (-12) ** Udinese 25 (+8) Roma 23 (-6) Torino 21 (-6) Genoa 20 (-1) Empoli 20 (+7) Parma 19 (Serie B) Verona 19 (+5) Como 18 (Serie B)* Lecce 17 (-4) Cagliari 17 (+2) Venezia 14 (Serie B) Monza 10 (-15)

*Una partita da recuperare

**Due partite da recuperare

Napoli e Atalanta, che crescita

Il secco 0-3 in casa della Fiorentina consente al Napoli di essere la squadra che ha guadagnato più punti rispetto alla passata stagione. Non era impossibile per i ragazzi di Conte, visto che un anno fa la situazione era stata disastrosa, peraltro con lo status di campioni d’Italia in carica. Gli azzurri, con i loro 44 punti, ne hanno ben 16 in più rispetto al girone di andata dello scorso anno. Benissimo anche l’Atalanta, che però ha una partita da recuperare: c’è comunque un +11 che può potenzialmente diventare +14. E tra le big, anche la Lazio è tra quelle che hanno migliorato il loro bottino nel giro di un anno, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto fin qui da Baroni, al di là del derby.

Juventus -14 con una partita in meno

La big che ha perso più punti in classifica rispetto a un anno fa è la Juventus. -14, ma con una partita in meno, quella rinviata per via della Supercoppa Italiana, per i bianconeri di Motta, che arrancano sia nel saldo di punti in negativo, che in quello di posizioni, visto che un anno fa esatto erano saldamente al secondo posto della classifica. Anche il Milan ha perso dei punti rispetto a un anno fa, ma va considerato anche che i rossoneri devono recuperare due partite tra gennaio e febbraio. Nessuna sfida da recuperare ma punti persi in classifica nel confronto tra i due gironi di andata anche per la Roma, al di là del derby.i Paradossalmente, anche l’Inter ha un saldo negativo: -8 ma con due partite in meno, dunque potenzialmente comunque un -2 minimo nei confronti della cavalcata trionfale della passata stagione.

Il Monza resta la squadra che ha fatto peggio

Addirittura 15 i punti persi tra il girone d’andata del 2023/2024 e il girone d’andata del 2024/2025 dal Monza. Due ko su due in due scontri salvezza col nuovo allenatore Bocchetti, sfide simili perse per 2-1 e in entrambi i casi finendo in inferiorità numerica. I biancorossi si ritrovano con appena 10 punti in classifica e nella passata stagione, al giro di boa, ne avevano invece ben 25 ed erano di fatto già salvi. In difficoltà anche il Torino, segno positivo invece per molte altre piccole del campionato.