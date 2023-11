Pagelle Roma-Lecce 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Lecce, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico pronti via subito il primo episodio decisivo: Dybala tira e Baschirotto la prende con il braccio, è calcio di rigore. Dal dischetto però Falcone ipnotizza Lukaku e si rimane sullo 0-0. Il Lecce è ben presente in partita, Krstovic fa ammattire la difesa giallorossa e gli ospiti prendono coraggio. Il Lecce sigla la rete dello 0-1 grazie ad Almqvist che gela lo stadio Olimpico. Il Lecce ha due occasioni per chiudere i conti e non lo fa e nel recupero succede tutto e il contrario di tutto: prima Azmoun di testa, poi Lukaku che sigla il 2-1 e fa letteralmente venire giù lo stadio Olimpico.

LE PAGELLE E I VOTI DI ROMA-LECCE

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5 (33′ st Kristensen 6), Llorente 5.5, Ndicka 5.5; Karsdorp 6 (33′ st Zalewski 6.5), Bove 5.5 (25′ st Renato Sanches 5.5), Cristante 6, Aouar 6 (28′ st Azmoun 7.5), El Shaarawy 6 (33′ st Belotti 6); Dybala 7, Lukaku 7. In panchina: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Joao Costa. Allenatore: Mourinho 7.

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 5.5, Baschirotto 5, Dorgu 6 (17′ st Gallo 5); Kaba 6, Ramadani 6, Rafia 6 (17′ st Gonzalez 6.5); Almqvist 7 (35′ st Touba 4), Krstovic 7 (35′ st Piccoli sv), Banda 7 (29′ st Strefezza 6). In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Oudin, Berisha, Faticanti, Blin, Sansone, Burnete. Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 27′ st Almqvist, 46′ st Azmoun, 49′ st Lukaku.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 4′ pt Falcone para un rigore a Lukaku.

Ammoniti: Banda, Dorgu, Ramadani, Renato Sanches, Touba, Strefezza, Llorente, Lukaku.

Angoli: 5-2.

Recupero: 2′; 8