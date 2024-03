Basket, Serie A 2023/24: Pistoia espugna Napoli 95-93 dopo un supplementare grazie al buzzer beater di Moore

Nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A di basket l’Estra Pistoia espugna il campo della GeVi Napoli 95-93 al termine di un tempo supplementare. Grazie a questa splendida vittoria la formazione toscana aggancia in classifica i partenopei al sesto posto con lo score di 12-11, nel pieno della lotta play-off. Gara all’insegna dell’equilibrio nel primo quarto, con i due lunghi Ogbeide e Owens che dominano nel pitturato. Napoli prova a prendere il largo nel secondo quarto grazie a Zubcic, che infila la tripla del +10 sul 41-31. L’Estra però non ci sta e riesce a ricucire lo strappo grazie soprattutto a Moore, che riporta i suoi sul -3 alla sirena di metà partita. Nella ripresa Pistoia riprende da dove aveva lasciato e mette la testa avanti con Varnado. Napoli risponde ancora con Owens e l’equilibrio prosegue fino a metà frazione, quando Moore prende per mano i suoi e Pistoia prova ad allungare sul +8. Sokolowski però dà segnali di vita e la GeVi dimostra di esserci, e grazie a una delle innumerevoli schiacciate al volo di Owens e a un contropiede di Ennis piazza un parziale di 11-0 e torna avanti nel punteggio.

RISULTATI E CLASSIFICA

Gli ultimi 10′ si aprono con due triple ospiti in fila con Wheatle e Varnado, ma dall’altra parte Pullen tiene lì i suoi. In casa Pistoia si scatena Willis (top scorer del match con 24 punti) che ridà 7 lunghezze di vantaggio, ma Napoli è fredda dalla lunetta e ricuce lo strappo. Il finale è punto a punto ma i 40′ non bastano: alla sirena è 79-79 dunque la sfida va ai supplementari. Anche nell’overtime i due attacchi sono sugli scudi e si segna a raffica da una parte e dall’altra. Una tripla di Sokolowski e il conseguente canestro in avvicinamento di Pullen danno 4 punti di margine ai padroni di casa, ma ancora una volta Pistoia risponde e torna avanti con 5 punti in fila di Willis. Moore manda a bersaglio uno splendido step back, ma dall’altra parte Ennis lo emula e Napoli torna ancora parità. Sul 93-93 però Moore prende per mano i suoi e va fino in fondo appoggiando allo scadere il layup che regala il successo a Pistoia 95-93.