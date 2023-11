Basket, Serie A 2023/24: la Virtus Bologna supera Brescia e vola al primo posto solitario

Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A la Virtus Bologna batte la Germani Brescia 88-76 e si porta al primo posto solitario in classifica con 7 vittorie e una sola sconfitta, distanziando di una gara proprio gli avversari di giornata. Inizio di partita molto equilibrato, con Brescia che risponde colpo su colpo ai padroni di casa. Gli attacchi prevalgono sulle difese almeno inizialmente, ed entrambe le squadre arrivano al ferro con una certa facilità. Shengelia e Belinelli però riescono a scavare un solco importante, portando la Virtus fino al +14 nel secondo quarto. Dall’altra parte però Massinburg è scatenato e guida la rimonta della Germani, che torna sotto e riesce a chiudere il primo tempo con soli 5 punti di svantaggio sul 49-44. La formazione ospite parte bene anche nel secondo tempo e grazie a due triple in fila di Cournooh rientra fino al -1.

Bologna però risponde subito con Lundberg e Shengelia, che trovano la via del canestro e ristabiliscono un certo margine tra le due squadre. Brescia si innervosisce, Gabriel commette il quinto fallo in soli due minuti in campo e la formazione di Banchi ne approfitta per tornare in doppia cifra di vantaggio. Nell’ultimo quarto la squadra di Magro appare stanca, con il solo Massinburg che riesce a trovare il fondo della retina. Anche la Virtus cala di brillantezza nell’ultimo periodo, ma il vantaggio è rassicurante e anzi viene rimpinguato nel finale fino al definitivo 88-76. Man of the match Toko Shengelia, che chiude con la solita partita totale da 26 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Dietro di lui Lundberg con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Brescia paga la brutta serata di Della Valle, che chiude con soli 7 punti e 1/9 dal campo. Massinburg predica nel deserto e ne piazza 27, Bilan è l’altro in doppia cifra con 12.