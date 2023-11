MOVIOLA – Ucraina-Italia, Cristante su Mudryk: per arbitro e Var niente rigore

Incredibile quanto successo nei secondi finali della sfida tra Ucraina e Italia, in cui gli Azzurri sono riusciti a qualificarsi, grazie al pareggio a reti inviolate, per i prossimi Europei 2024. Sul finale Cristante effettua un contrasto in area di rigore con Mudryk: l’arbitro non fischia il rigore agli ucraini e il Var non lo richiama per rivederlo, un episodio sicuramente molto controverso che sta facendo discutere, visto che il tocco pare esserci e anche evidente, con l’avversario che accentua. Azione sicuramente da rivedere e da analizzare.