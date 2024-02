Basket, Serie A 2023/24: Brescia surclassa Reggio Emilia, vincono anche Venezia e Cremona

Nel 20esimo turno di Serie A la Germani Brescia annichilisce la Unahotels Reggio Emilia con il punteggio di 86-63. Serata da incubo per Reggio, che dopo pochi minuti perde il suo allenatore Priftis per doppio tecnico e vede la capolista trovare costantemente il fondo della retina. Partita mai in discussione, con Brescia che vola via fino al +37 prima di abbassare il ritmo nel finale. Quinta vittoria consecutiva per la formazione di Magro, che rimane in vetta alla classifica con una gara di vantaggio sulla Virtus Bologna. Mattatore Gabriel con 20 punti e 6 triple, mentre si fermano a 15 e 13 Della Valle e Petrucelli. Per Reggio ci sono 16 punti di Galloway, ma quasi tutti a partita ormai finita.

Tiene il passo anche la Reyer Venezia, che batte nettamente l’Estra Pistoia 96-69 e rimane appaiata all’Olimpia Milano in terza piazza. Gara sempre in controllo per i lagunari, che prendono il largo già nel primo quarto e non si guardano più indietro. Cinque uomini in doppia cifra per gli orogranata, tra cui spiccano Tucker con 20 punti e Heidegger con 16. Agli ospiti non basta un Hawkins da 21. In chiave play-off importante vittoria di Cremona contro Napoli: al PalaRadi finisce 90-83 in favore della Vanoli, che si porta così a una gara di distanza da Scafati ottava. Periodo di flessione per la squadra campana, alla terza sconfitta consecutiva nonostante i 21 punti di Ennis. Il top scorer per i padroni di casa invece è capitan Denegri con 19.

Nelle retrovie arriva un successo fondamentale della Nutribullet Treviso, che espugna il campo della Dolomiti Energia Trento per 85-82 ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Decisivi i 19 di Harrison e i 16 di Olisevicius, mentre ai bianconeri non bastano 23 punti del solito Grazulis. Nell’ultimo match di serata Varese batte 91-80 una Pesaro sempre più in crisi, ora penultima in classifica da sola e giunta all’ottava sconfitta di fila. La squadra lombarda invece si avvicina alla zona play-off, ora distante solo due gare. Per i biancorossi il migliore è Brown con 18 punti, seguito da Hanlan con 17. A Pesaro non bastano i 16 di McDuffie, con Cinciarini e Bluiett che ne aggiungono 14 a testa.