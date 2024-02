Probabili formazioni Juventus-Udinese: ventiquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Bianconeri piemontesi che sono reduci dal derby d’Italia e che non vogliono perdere punti per strada nel rush finale, per questo sfidano i bianconeri friulani ancora fermi a quota due vittorie in tutto il campionato e pertanto alla ricerca di un colpaccio in ottica salvezza. Chi vincerà? La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e anche su Sky, fischio d’inizio lunedì 12 febbraio alle ore 20.45. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e Gabriele Cioffi.

JUVENTUS – Allegri ha dei dubbi, il primo riguarda il partner di Vlahovic: Milik è tornato dalla squalifica, Chiesa sta bene, ma Yildiz al momento sembra avanti nelle gerarchie. Weah reclama spazio sulla corsia. Out Danilo per squalifica.

UDINESE – Tegola per Cioffi in virtù della squalifica del Tucu Pereyra, davanti allora vedremo ancora Thauvin in coppia con Lucca e Success pronto a subentrare.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz

Ballottaggi: Yildiz 60% – Chiesa 40%, Rugani 60% – Alex Sandro 40%

Indisponibili: Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli, Danilo

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca

Ballottaggi: Kristensen 55% – Kabasele 45%, Kamara 55% – Zemura 45%, Samardzic 55% – Payero 45%

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu

Squalificati: Pereyra