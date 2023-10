Basket, Serie A 2023/2024: Tortona batte Brindisi allo scadere

Tortona batte Brindisi 69-68 nel match valido per la seconda giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Arriva la prima vittoria in campionato per la squadra di Ramondino, dopo il ko esterno a Venezia della prima giornata, che la spunta nel finale sui pugliesi dopo una bella lotta punto a punto. Top scorer Dowe con 15 punti e 6 assist in 27 minuti di gioco. Bene anche Daum con 11 e Baldasso con 13 in uscita dalla panchina. Non bastano agli ospiti i 13 punti di Bayehe e i 12 di Morris per evitare la seconda sconfitta in campionato, dopo il pesante ko casalingo con Reggio Emilia. Nella prossima giornata la squadra di Corbati ospiterà Pesaro, mentre Tortona giocherà in trasferta a Varese.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA CRONACA

Tortona che parte con Daum, Dowe, Obasohan, Radosevic e l’ex Virtus Weems. In panchina Baldasso, Candi, Severini, Stautins, Tavernelli, Thomas e Zerini. Brindisi con Johnson, Laszewski, Morris, Senglin e Riismaa. In panchina Bayehe, Kyzlink, Laquintana, Lombardi, Malaventura, Mitchell e Seck.

Primo quarto che, dopo un avvio equilibrato, procede a strappi. Sul 6-6 Brindisi sale 6-11 grazie all’ottimo Riismaa, ma Tortona risponde ritornando pari sull’11-11. Negli ultimi minuti altro allungo degli ospiti, che si trovano sull’11-17 a meno di 60 secondi dalla fine. Come nel caso del primo parziale a favore dei pugliesi, Tortona replica e va al primo risposo sotto di uno sul 16-17. Ottimo inizio di secondo quarto per Brindisi, che trova il massimo vantaggio sul 16-25 dopo tre minuti di gioco costringendo Ramondino al timeout. La squadra du Corbani fa la differenza in fase difensiva, non concedendo neanche un canestro dal campo a Tortona nei primi sei minuti. Si segna poco, ma sponda Brindisi c’è un caldissimo Kyzlink da 10 punti in uscita dalla panchina. Nel finale i padroni di casa riescono ad agguantare i pugliesi andando all’intervallo lungo sul 37-37. Percentuali basse da entrambe le parti con 25% da tre per Tortona e 28% per Brindisi. Male anche dalla media distanza Tortona con il 37% da due, 58% per Brindisi. La squadra piemontese esce forte dagli spogliatoi nel terzo quarto e trova il massimo vantaggio sul 46-39 dopo tre minuti di gioco. Gli ospiti tornano sotto sul 47-46, ma si staccano nel finale di frazione arrivando all’ultimo quarto sotto di 7 punti sul 55-48. Sponda Tortona ben oltre la doppia cifra Dowe con 15 punti. Nel quarto quarto Brindisi resta in scia, ma i padroni di casa riescono a mantenere lontani gli avversari arrivando avanti 62-59 a 5 minuti dalla fine. Nella lotta punto a punto finale Tortona ha i liberi del 71-68 a 5 secondi dalla fine, ma li sbaglia entrambi dando a Brindisi l’opportunità di pareggiare con l’ultimo possesso. Brindisi non riesce ad andare al tiro trovando un’altra sconfitta in campionato.