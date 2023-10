Basket, Serie A1 2023/2024: l’Olimpia Milano perde ancora, colpaccio Pesaro al Forum

La Carpegna Prosciutto Pesaro fa il colpaccio e sbanca il Forum vincendo 90-82. Per gli ospiti é la seconda vittoria in campionato, trascinati dai 20 punti di Tote, le doppie doppie di Ford (13 punti e 13 rimbalzi) e McCallum (11 punti e 10 assist) e l’ apporto di ben 6 giocatori in doppia cifra. Per Milano seconda sconfitta in campionato, dopo quella in trasferta con la Gevi Napoli, e seconda in tre giorni dopo quella in Eurolega in settimana contro l’Alba Berlino.

Pesaro che approccia benissimo la gara provando subito a scappare. Gioca bene in attacco e costringe Milano al primo canestro dal campo solamente dopo metà primo periodo, chiudendo col vantaggio in doppia cifra dopo i primi 10 minuti.

Nel secondo quarto Pesaro tiene a distanza Milano che però riesce a risalire e a chiudere in vantaggio il primo tempo grazie soprattutto a una splendida prestazione di Maodo Lo da oltre l’arco che piazza quattro triple su quattro completando la rimonta.

Il secondo tempo si apre con Milano che prova la fuga arrivando al suo massimo vantaggio di +8, ma la Carpegna reagisce e grazie a McCallum e Tote trova la forza di riprendere Milano e sorpassarla sul finire di terzo periodo chiudendo con una lunghezza di vantaggio. Nell’ultimo quarto grazie a una prestazione sontuosa di Tote e le triple, Pesaro stacca Milano che non ne ha più e subisce la prima sconfitta in campionato al Forum dal lontano 2021.