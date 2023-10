MOVIOLA – Inter-Roma, Paredes graziato: Maresca non fischia fallo su Thuram, manca secondo giallo

Episodio da moviola in Inter-Roma. Leandro Paredes, già ammonito (e peraltro squalificato contro il Lecce) commette un chiaro fallo sul limite dell’area ai danni di Thuram, che non fa nulla per restare in piedi e un po’ cerca il contatto, ma sicuramente si tratta di irregolarità dell’argentino, che sarebbe stato ammonito di nuovo in caso di fischio e dunque espulso. Il fischietto napoletano, però, non fischia fallo e ritiene l’intervento regolare, ma come dimostrano le immagini è incappato in un errore abbastanza impattante, visto che avrebbe portato a un conseguente rosso per gli ospiti.