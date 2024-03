Snowboardcross, Michela Moioli torna alla vittoria dopo due anni: successo a Sierra Nevada

Michela Moioli torna alla vittoria dopo due anni nella Coppa del Mondo di snowboardcross grazie al successo nella prova di Sierra Nevada. La fuoriclasse bergamasca conquista la sua diciottesima gara in CdM grazie ad una grande rimonta, approfittando nella finale dello scontro tra la britannica Charlotte Bankes, terza alla fine, e la francese Chloé Trespeuch, che ha avuto la peggio ed è stata soccorsa sanguinante. Secondo posto per l’austriaca Josie Baff. La rimonta della campionessa olimpica e l’errore di Trespeuch può riaprire anche il discorso per la sfera di cristallo con cinque prove ancora in calendario: l’azzurra si è infatti riportata a 86 punti dalla francese. Queste le parole di Moioli al termine della gara: “La finale è stata super tirata, bella la mia prova, ho cercato di lottare fino alla fine anche se pensavo di essere terza. È stata dura tornare sul gradino più alto del podio, ma sono contenta di esserci riuscita”.

Per quanto riguarda la prova maschile, il successo è andato al francese Merlin Surget davanti al canadese Eliot Grondin sempre più leader della generale. Terzo l’austriaco Jakob Dusek e quarto l’altro transalpino Chollet. Gara amara per gli azzurri, con Lorenzo Sommariva eliminato ai quarti di finale e Tommaso Leoni fermato agli ottavi, mentre erano state fatali le pre heat a Omar Visintin, che ha perso parecchio terreno nella classifica generale in questo week-end.