Basket, Serie A 2022/2023: Tortona infligge alla Virtus il secondo ko di fila, Trento supera Brescia

La Bertram Tortona fa il colpaccio e supera 89-81 la Virtus Bologna nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. In virtù di questo successo i piemontesi salgono al terzo posto con 20 punti, mentre gli emiliani restano secondi a 22 dopo la loro seconda sconfitta consecutiva. Vittoria anche per Trento, che si sbarazza di Brescia mediante un 78-73 che gli consente di balzare al quarto posto con 16 punti; i lombardi, invece, restano una posizione indietro a quota 14.

TORTONA-VIRTUS BOLOGNA 89-81 (29-22, 19-11, 20-26, 21-22)

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, provando subito ad imporre il proprio ritmo alla gara. Il sorpasso della formazione ospite è soltanto momentaneo, poiché i piemontesi tornano immediatamente avanti grazie ad uno scatenato Macura, che consente ai suoi di chiudere il primo quarto sul 29-22. Nel secondo parziale Tortona continua a dominare la sfida, mantenendo un vantaggio di circa dieci punti rispetto alle V Nere che, dal loro canto, fanno molta fatica a reagire. Si va a riposo sul parziale di 48-33.

Nella ripresa Tortona prova a riprendere da dove aveva lasciato, salendo addirittura a +15 nei confronti degli avversari. La Virtus Bologna inizialmente accusa il colpo, ma poi reagisce ed accorcia le distanze, regalandosi un ultimo quarto di fuoco: a dieci minuti dal termine lo score è di 68-59. Le residue speranze del club emiliano, però, vengono presto spente dall’incredibile fiammata dei piemontesi, che metto a referto un parziale di 14-4 per lanciarsi sul +19. Niente da fare, dunque, per la Virtus che incassa la sua seconda sconfitta consecutiva contro Tortona per 89-81.

BRESCIA-TRENTO 73-78 (20-25, 12-25, 17-13, 24-15)

E’ Cournooh ad aprire le marcature in favore del club lombardo che però, ben presto, vede fuggire la compagine bianconera grazie alle giocate di Grazulis e Flaccadori. I padroni di casa incassano un pesante passivo che li proietta a -8, ma nei minuti finali del primo quarto riescono parzialmente a ricucire, chiudendo sul 20-25. Nel secondo parziale la Dolomiti Energia si conferma sempre più padrona del campo, incrementando ulteriormente il gap con i rivali grazie ad un netto 12-25.. All’intervallo il punteggio recita 32-50.

Nella seconda frazione di gara Brescia, consapevole di dover dare vita ad una spettacolare rimonta, infila a canestro i primi dodici punti consecutivi, sorprendendo gli ospiti. Trento, dal suo canto, va a segno per la prima volta soltanto dopo sei minuti ma pian piano riesce a rialzare al testa, terminando il terzo quarto sempre ampiamente davanti 49-63. Negli ultimi dieci minuti di gara la Germani tenta il tutto per tutto, piazzando un break di 14-2, che le permette di riportarsi a sole due lunghezze dai trentini. Nel suo momento più delicato, però, Trento trova il guizzo giusto per respingere l’assalto al mittente e per portare a casa la contesa con un 73-78.