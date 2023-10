Basket, Serbia: Jokic ci sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024

Dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Germania, la Serbia guarda già al prossimo appuntamento internazionale, ovvero le Olimpiadi di Parigi 2024. In un’intervista con i media spagnoli, il presidente del comitato olimpico serbo Bozidar Maljkovic ha assicurato la presenza dell’Mvp delle ultime Nba Finals Nikola Jokic: “A Parigi ci saranno tutti“. Il riferimento non è dunque solo al fuoriclasse dei Denver Nuggets, ma anche agli altri assenti illustri nell’ultima rassegna iridata come l’ex Mvp dell’Eurolega Vasilije Micic, ora agli Oklahoma City Thude, e Nikola Kalinic del Barcellona.