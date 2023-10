LIVE – Trevisan-Kawa, primo turno Wta Monastir 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Kawa, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023 (cemento outdoor). La toscana è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Hong Kong, dove si è arresa in due set contro la ceca Katerina Siniakova. Sulle ali dell’entusiasmo, dunque, si è presentata a questo nuovo appuntamento da terza forza del tabellone. L’urna le ha riservato la trentenne polacca, beneficiaria di una wild card da parte degli organizzatori e classificata oltre le prime duecento giocatrici del ranking mondiale. Tra le due si tratta del primo scontro diretto della carriera.

I bookmakers, visto anche il momento più che favorevole e la posizione più avanzata in classifica, sono più che concordi nell’attribuire a Trevisan i totali favori del pronostico. È lei la maggiore indiziata per avanzare agli ottavi di finale, dove eventualmente si troverebbe di fronte la connazionale Lucrezia Stefanini. Quest’ultima ha esordito sconfiggendo in rimonta un’altra azzurra come Camilla Rosatello, passata attraverso il tabellone di qualificazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Kawa pianificate come terzo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.30 italiane (le 14.30 locali).

