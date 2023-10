Inter, nuovo stop per Cuadrado: infiammazione del tendine

Slitta il ritorno in campo del centrocampista dell’Inter Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, in pieno accordo con lo staff medico nerazzurro, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro. Lo rende noto lo stesso club nerazzurro, specificando che le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima.