Dalla Spagna: Courtois pronto a creare una scuderia di Formula 4

Thibaut Courtois ha deciso di investire sul mondo della Formula 4. Il forte portiere del Real Madrid avrebbe deciso di mettere in atto, di creare da zero, una scuderia di motori per mettere in atto una delle sue passioni relative alle macchine.

Il portiere del Real Madrid, si legge su Marca, sta lavorando all’organizzazione della squadra e assumendo gli ingegneri e i meccanici che allestiranno le vetture. Ancora il portiere non avrebbe trovato nessun pilota di F4, ma la scelta potrebbe presto partire. L’obiettivo è quello di partecipare già ad alcune delle restanti gare di questa stagione. Per questo progetto, Courtois conta sulla consulenza di Roberto Merhi, che nel 2015 è stato in Formula 1 come pilota Marussia.