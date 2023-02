Bayern Monaco, Nagelsmann verso il Psg: “La squadra è carica. E’ un duello ad armi pari”

“La squadra è carica. Oggi ci siamo allenati molto bene”. Julian Nagelsmann carica i suoi in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. “Abbiamo avuto buoni risultati ultimamente; in Bundesliga siamo di nuovo in pista, così come restiamo in corsa per la coppa – ha detto il tecnico del Bayern Monaco in conferenza stampa -. La Champions fornisce una motivazione completamente diversa, quindi non devi motivare i tuoi calciatori”.

Sulla partita: “Dovremo cercare di essere coraggiosi. È un duello ad armi pari, le probabilità di passare sono 50 e 50. Sono molto, molto sicuro che domani giocheremo una partita di alto livello”. Come si ferma Messi? “Dobbiamo ostacolare i passaggi a lui, a Neymar o a Mbappé. Il Psg ha anche terzini di grande velocità, oltre a tanti altri calciatori di talento. Ma anche loro staranno pensando a come fermare i nostri giocatori”.