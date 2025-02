La Reggiana batte Petkim Spor per 91-87 all’over time, mentre Tortona si arrende all’AEK Atene per 93-86. Sono questi i risultati delle partite valide per la prima giornata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025 andate in scena nel corso della serata. Per la Reggiana, è la prima vittoria ottenuta agli ottavi, mentre i piemontesi incassano il secondo ko. In Eurocup, l’Italia è rappresentata da Venezia, che piega per 91-77 Liektabesis con decisione.

PETKIM SPOR – REGGIANA

La Reggiana trionfa su Petkim Spor per 91-87. L’incontro si apre con i padroni di casa più aggressivi della formazione italiana. Petkim Spor riesce, in breve tempo, a salire in cattedra e allungare di diversi punti sulla Reggiana. Al termine dei primi dieci minuti in campo, il risultato è di 25-16. La formazione ospite non demorde e prova a entrare in partita nel corso del quarto successivo. Le distanze tra le due squadre si accorciano, ma i turchi rimangono in vantaggio. Al momento di andare a riposo, Petkim Spor è avanti 42-35. Dopo l’intervallo, la Reggiana dimostra di essere riuscita a leggere il match nel modo corretto. Gli italiani mettono la freccia e sorpassano, concludendo il terzo quarto in vantaggio per un possesso. Il tabellone segna 59-62. Gli eroi di casa non tardano a rispondere, annullando le distanze con gli avversari nel corso dell’ultima frazione del tempo regolamentare. La sirena suona sull’85-85, situazione che porta a un solo epilogo: l’over time. Nel corso del parziale supplementare, la Reggiana è autrice di un fondamentale colpo di reni, che vale il successo per 87-91.

AEK ATENE – TORTONA

Tortona si arrende all’AEK Atene per 93-86. I padroni di casa salgono in cattedra poco dopo la palla a due, costringendo i piemontesi a indossare le vesti degli inseguitori. Dopo i primi dieci minuti spesi sul parquet, l’AEK risulta in vantaggio per 27-20. Tortona accorcia le distanze nel corso del quarto successivo, dimostrando di poter entrare in partita ed essere un avversario valido. Gli ateniesi perdono il comando del match, con Tortona che mette la freccia. Le due squadre vanno a riposo ad appena un possesso di distanza: il tabellone segna 42-44. L’AEK non tarda a rispondere all’attacco degli italiani, con le formazioni che si fanno protagoniste di un intenso duello nel corso del terzo quarto. Il club di Atene, a dieci minuti dalla sirena finale, risulta avanti per 65-63. Gli equilibri si spostano sul finale, con Atene che dà lo strappo decisivo e Tortona che perde terreno. Il match finisce 93-86.

VENEZIA – LIETKABELIS

Il match si apre con relativo equilibrio, con Venezia che inizia a emergere negli ultimi minuti del primo quarto. Al termine della prima frazione, i padroni di casa sono in vantaggio per 18-14. Il quarto successivo vede i lagunari aumentare i giri del motore e prendere il largo. Gli ospiti si trovano improvvisamente a diverse lunghezze di distanza da Venezia e non riescono ad accorciare le distanze. Si va a riposo sul 46-33. Nel corso del terzo parziale di gara, i veneziani rimangono al comando. Il vantaggio della squadra di casa viene però ridotto da Lietkabelis, che si presenta sul parquet con maggiore ritmo. Con ancora dieci minuti da giocare, il punteggio è di 63-57. Durante l’ultima frazione, Venezia prende il largo e va a chiudere il match vincendo per 91-77.