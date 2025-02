L’Olimpia Milano si arrende al Bayern Monaco, in un match finito per 87-70. E’ questo il risultato della partita valida per la venticinquesima giornata dell’Eurolega 2024/2025. Gli uomini di Messina incassano la dodicesima sconfitta e al momento occupano la decima piazza in classifica generale. I bavaresi, invece salgono in quarta posizione, ma l’ordine potrebbe variare domani, giornata in cui andranno in scena le ultime partite del turno. Il match odierno era partito nel migliore dei modi, con le due squadre impegnate in una lotta equilibrata e capace di regalare emozioni, nonostante il punteggio basso. La seconda metà ha visto il Bayern salire in cattedra, mentre Milano è rimasta in sofferenza fino alla sirena conclusiva.

BAYERN MONACO – OLIMPIA MILANO

Il match si presenta fortemente equilibrato sin dai primi attimi in campo. Le due squadre viaggiano a distanza ravvicinata, con Milano che viene trascinata avanti da Shields e LeDay. Il Bayern Monaco riesce a collezionare diversi viaggi in lunetta, mentre l’Olimpia colleziona punti solo dal campo. Al termine dei primi dieci minuti sul parquet, i canestri collezionati non sono numerosi e il tabellone segna 17-16. Nel corso del secondo quarto, coach Messina schiera Mannion, che tenta di aumentare il ritmo di gioco quando possibile. I milanesi faticano sui rimbalzi, ma riescono a tener testa a un solido Bayern. Le due squadre vanno a riposo sul 37-36.

Al termine dell’intervallo, il Bayern Monaco aumenta i giri del motore ed Edwards diventa protagonista assoluto. La formazione di casa prende il largo in breve, con Milano che rimane distante. Durante gli ultimi minuti disponibili, Brooks va a canestro, andando in doppia cifra e riportando l’Olimpia a dieci lunghezze dagli avversari. La rimonta dei milanesi non trova però l’epilogo sperato e il Bayern torna ad allungare, chiudendo la frazione in vantaggio per 68-55. Nel corso dell’ultimo quarto, Milano sembra gettare la spugna, mentre i padroni di casa inanellano ancora diversi canestri. La sirena finale pone fine a un match dall’amara conclusione per Messina e i suoi: il punteggio è di 87-70.

I MIGLIORI IN CAMPO

LEDAY:

Zach LeDay è il primo tra gli uomini di Messina a raggiungere la doppia cifra. Al momento dell’intervallo, è l’unico tra i cestisti dell’Olimpia a essere arrivato a dieci punti collezionati.

EDWARDS:

La stella del Bayern Monaco non si tradisce e dopo un avvio lento e difficoltoso, si accende nella seconda metà di partita. Lo statunitense domina il terzo quarto, portando al largo la propria squadra.

BROOKS:

Il terzo quarto è un parziale complesso per Milano, ma la prestazione di Brooks è una nota positiva di una frazione difficile. L’americano ottiene la doppia cifra proprio al rientro dall’intervallo, dopo aver siglato diversi canestri nel corso dei primi dieci minuti della serata.

OBST:

Il secondo tempo è dominato dal Bayern e Obst è uno tra i protagonisti di questa fase. Il cestista tedesco è autore di una serie di azioni molto pericolose, comunicando con i compagni per creare verticalizzazione efficaci.