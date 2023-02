Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Pozzecco sceglie i 12 azzurri per la Spagna

Il percorso di qualificazione al Mondiale 2023 dell’Italbasket termina in Extremadura, regione spagnola non lontana dal confine con il Portogallo. Gli azzurri, già qualificati, cercheranno di sfruttare al massimo l’onda di entusiasmo del Modigliani Forum di Livorno per battere i padroni di casa della Spagna provando ad assicurarsi il primo posto nel gruppo L (occorre ribaltare il -4 dell’andata a Pesaro). Entrambe le squadre sono già certe di un posto tra le 32 formazioni che daranno vita alla rassegna iridata in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Giappone, Indonesia e Filippine.

A Caceres andrà in scena la gara numero 67 tra Italia e Spagna. I numeri, dalla prima sfida del 1950 a Nizza, parlano di 40 vittorie Azzurre e 26 iberiche. All’andata a Pesaro, gli spagnoli si imposero 84-88 dopo un tempo supplementare. Prima di allora, l’ottavo di finale al mondiale cinese a Wuhan nell’estate 2019. Resta da assegnare l’ultimo posto mondiale disponibile nel girone L. A contenderselo, con Ucraina e Paesi Bassi già eliminate, saranno Georgia e Islanda in campo l’una contro l’altra a Tbilisi domani alle 17.00 italiane. Dopo la prima presenza con la Nazionale A di Riccardo Visconti (7 punti, 6 rimbalzi e 2 assist per lui a Livorno) toccherà al 2003 Davide Casarin vestire per la prima volta l’Azzurro Senior. Salgono così a 6 i debuttanti nell’era Pozzecco dopo Leonardo Okeke, John Petrucelli, Tomas Woldetensae e Luca Severini. La 50esima presenza è valsa invece ad Amedeo Tessitori la nomina di capitano per il match contro la Spagna.

Questi i 12 azzurri selezionati da coach Pozzecco: Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia), Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna), Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino), Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia), Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona), Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia), Davide Casarin (2003, 196, P/G, Tezenis Verona), Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese), Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia), Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro), Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona) e Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese).