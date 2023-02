Chiara Ferragni e il vestito a Sanremo 2023: un effetto la fa sembrare nuda (FOTO)

Desta scalpore il vestito di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. La nota influencer, co-conduttrice della prima serata della kermesse canora, ha sceso le scale dell’Ariston con un vestito davvero provocante, un abito che sembrerebbe avere delle trasparenze talmente spinte da mostrare il corpo della Ferragni completamente nudo, con seno e capezzoli in vista. Come rivelato dalla stessa Ferragni, in verità l’effetto è dato dallo stesso vestito: l’effetto nudo è stato disegnato dallo stilista e non è realmente in mostra il suo corpo. Di seguito ecco la foto.

OH MIO DIO CHIARA FERRAGNI IN CAZZO DI DIRETTA IN EUROVISIONE SULLA PRIMA RETE NAZIONALE DIO MIOOOOO LE BOCCHE CHE PARLERANNO I FEGATI CHE SCOPPIERANNO#Sanremo2023 pic.twitter.com/eFIpURRvmx — Dalai 💐 Drama (@_dalai_drama) February 7, 2023