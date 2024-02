Basket, Qualificazioni Euro 2025: Pozzecco sceglie i 12 azzurri per Italia-Turchia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del primo match di qualificazione a Eurobasket 2025 tra Italia e Turchia, il CT Gianmarco Pozzecco ha comunicato i 12 Azzurri che scenderanno in campo domani. Si tratta di: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Achille Polonara, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola, John Petrucelli. Resteranno invece a riposo Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso e Matteo Spagnolo. Queste le parole del coach azzurro: “So bene quanto Pesaro viva di basket, qui si viene sempre molto volentieri e come Nazionale sapevamo che saremmo stati accolti con entusiasmo e passione. Domani per la prima volta in panchina non sarà con noi Charlie Recalcati: tutti sanno quanto io sia legato a lui, una delle persone più importanti della mia carriera“.

“La decisione l’abbiamo dovuta prendere perché anche in ottica Olimpiadi era necessario asciugare un po’ lo staff tecnico. Vivrò il passaggio di consegne tra Datome e Melli ma non sono preoccupato perché certamente è assicurata la continuità da due professionisti che sono così legati alla maglia Azzurra. La Turchia sarà un avversario non semplice, è un’ottima squadra ed è allenata magnificamente da Ergin Ataman, uno dei migliori coach a livello europeo di tutti i tempi. La partita sarà complicata ma mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faremo una grande partita“, ha concluso poi Pozzecco.