Basket, Qualificazioni Champions League 2023/2024: Brindisi in finale, Den Bosch ko 78-63

L’Happy Casa Brindisi spazza via il Den Bosch mediante il punteggio di 78-63 nel match valevole per la semifinale delle qualificazioni della Champions League 2023/2024 di basket e vola in finale. La compagine pugliese, dunque, ora si giocherà l’accesso nella fase principale contro i francesi del Cholet, che nel pomeriggio hanno sconfitto Varese.

BRINDISI-DEN BOSCH 78-63 (13-19, 26-15, 17-12, 22-17)

Ad aprire le danze ci pensa la squadra pugliese con una bella tripla di Laszewski, ma ben presto anche Strumbis e Price vanno a segno da tre, portando in vantaggio la formazione olandese. Quest’ultima prova a prendere il largo toccando un massimo vantaggio di sei punti, difeso fino alla conclusione del primo quarto che si chiude sul 13-19. Nel secondo parziale Brindisi si affida a Johnson e a due triple di Senglin per capovolgere la situazione a proprio vantaggio con un netto 26-15, che consente al club italiano di tornare negli spogliatoi in vantaggio sul punteggio di 39-34.

Nella ripresa sono ancora i pugliesi a prendere in mano il pallino del gioco, con il solito Johnson che è padrone del campo e riesce praticamente a fare quello che vuole. Gli olandesi soffrono e accusano il colpo, tant’è che al termine del terzo quarto lo score recita 56-46. Nella parte conclusiva della sfida il copione non cambia poiché Brindisi resta in assoluto controllo di un largo vantaggio che tocca addirittura i venti punti, mentre il Den Bosch non può fare altro che rassegnarsi alla sconfitta. Brindisi vince per 78-63 e vola in finale.