Calcio, calciatore squalificato per colpi ad arbitro: il Monterchiese presenterà ricorso

Squalifica di due mesi per un giovane calciatore della Monterchiese, squadra di calcio che milita nel campionato di Seconda categoria, per aver dato due colpi sulla schiena all’arbitro. Secondo il referto arbitrale, Simone Poledrini è stato “espulso per aver offeso e minacciato il direttore di gara alla notifica correva verso l’arbitro e con una forza tale da fargli perdere parzialmente l’equilibrio e senza farlo cadere, gli dava due colpi dietro la schiena a mano aperta provocandogli leggero dolore”. La società e lo stesso giocatore si sono mossi manifestando l’intenzione di presentare ricorso visto che le immagini non confermerebbero la scena come descritta dal direttore di gara.