Ryder Cup 2023, Fitzpatrick: “Giorno speciale, accolti come i calciatori”

“E’ stato un giorno speciale, l’energia che percepivamo provenire dal campo e dai tifosi era incredibile, è questo il bello di giocare in casa”. Lo ha detto un entusiasta Matt Fitzpatrick, membro del Team Europe, dopo la prima trionfale giornata in cui è arrivato un provvisorio 6.5-1.5 sul Team Usa alla Ryder Cup: “Mi trovo bene con tutti i ragazzi del team, ci diamo consigli a vicenda, e avere al tuo fianco una leggenda come McIlroy è una massiccia spinta di autostima. Oggi è stato tutto perfetto. Il disegno del Marco Simone è spettacolare, si possono effettuare grandi tiri, ma soprattutto l’accoglienza dei tifosi è stata adorabile, sembrava quella riservata ai calciatori”.