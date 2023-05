Basket, Playoff Serie A2 2022/2023: Fortitudo Bologna e Forlì avanzano alle semifinali

Fortitudo Bologna e Forlì sono rispettivamente la sesta e settima squadra a conquistare un posto nelle semifinali playoff dei Serie A2 2022/2023. Gran secondo tempo da parte della Fortitudo, che era andata all’intervallo sotto di nove punti contro Cento. Nonostante la formazione di casa non sia riuscita a ripetere l’incredibile prestazione dalla lunga distanza di gara-3, con una buona prova corale di squadra è riuscita ad imporsi per 69-68. Il canestro decisivo lo mette Italiano a poco più di 20″ dalla fine, mentre la tripla finale di Tomassini non va a segno. A Forlì non basta la straordinaria prova da 27 punti di Marks.

Rimonta messa a segno anche da parte di Forlì, che chiude 3-0 la serie contro Chiusi. Ma c’è stato bisogno di un quarto finale da 29 punti a 11 per riuscire ad imporsi in questa gara in cui Chiusi di fatto ha potuto contare quasi solamente sul duo formato da Possamai e Utomi: in due segnano infatti 42 dei 76 punti totali della squadra. Per Forlì un Cinciarini da 26 punti e 5/10 da tre, ma anche un Valentini che non sbaglia mai negli ultimi minuti dall’arco e chiude con 5/8 dalla lunga distanza.