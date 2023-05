Basket, Playoff Serie A2 2022/2023: Cividale porta la serie a gara-5, Forlì batte Chiusi

Oggi si sono giocati i match dei Playoff di Serie A2 di basket 2022/2023. Cividale batte Udine 74-65 e porta la serie a gara-5. Non bastano agli ospiti i 18 punti con 6 rimbalzi e 6 assist di Gentile e i 15 di Briscoe per evitare di fallire il primo match point della serie. Sponda Cividale ottima prova di Redivo con 14 punti 6 rimbalzi e 4 assist. Si è giocata anche gara-1 di Chiusi-Forlì, che era stata rinviata per il maltempo in Emilia Romagna. Forlì vince 73-60 e toglie il fattore campo a Chiusi grazie ai 30 punti combinati tra Adrian e Penna. Non bastano ai padroni di casa i 17 di Utomi.